Як змінилася вартість популярних моделей авто за останні 15 років в Україні

Як змінилася вартість популярних моделей авто за останні 15 років в Україні

Різниця може неабияк здивувати.

Стало відомо, наскільки змінилися ціни на популярні моделі авто в Україні за останні 15 років.

Про це йдеться в матеріалі Auto-Consulting.

Слід зазначити, що 15 років тому – 2007 року, на відміну від 2022-го, в автосалонах був різнобій цін. Хтось вказував вартість нових автомобілів у доларах США, хтось – у євро, а хтось, як сьогодні – у гривнях. Тому щоб привести ціни до єдиного знаменника, все перерахували. Тоді наочно помітна різниця з цінами на сьогоднішній день.

За основу для розрахунків брався курс 27,5 грн. за $1 та 31,10 грн. за 1 євро. 2007-го $1 коштував 5,05 грн, а 1 євро - 6,6 грн.

Нереальним стало те, що здорово подешевшали, наприклад, BMW X5 та Audi Q7. Це з тим, що у роки було нормою найбільший обсяг двигуна (4,8 л), інші варіанти просто могли не пропонуватися. Нині вже нормою став 2-літровий двигун на BMW X5. А ще в ті роки X5 і Q7 були топові моделі, а потім Х7, Q8 і е-tron. А ось BMW X3 – зберіг практично таку ж ціну. Хоча, всіляких електронних "наворотів" у баварській трійці побільшало.

До вашої уваги повний перелік усіх моделей та, як змінилася їхня ціна за останні 15 років. Лівий стовпчик - ціни 2007 року, правий - 2022-го:

Auto-consulting

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