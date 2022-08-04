Як змінився попит на автомобілі в Україні через дефіцит пального

Стало відомо, яким саме чином змінився попит на машини через подорожчання та дефіцит пального.

Зокрема, майже дворазове зростання цін на пальне, його відсутність та черги на АЗС спонукали багатьох вітчизняних автомобілістів вкотре подумати про електромобілі.

Про це повідомляє Auto-Consulting.

Зазначається, що одна з переваг автомобілів із двигуном внутрішнього займання (ДВЗ) перед електрокарами - розвинена мережа АЗС та можливість заправити автомобіль у будь-якому куточку нашої країни. Проте, з початком війни, ця перевага зникла. У той же час, перевага електрокарів у вартості кілометра пробігу стала ще більшою. Адже пальне подорожчало, а електроенергія - ні.

Як наслідок, аналітики порівняли продаж нових автомобілів у першому півріччі 2021 року з першим півріччям 2022 року та чи змінилися вподобання наших автомобілістів у виборі автівки за типом пального.

Автомобілі з бензиновим двигуном займали рік тому 58,7%. Сьогодні їхня частка - 55,1%. Тобто дійсно, українці почали менше купувати бензинових автомобілів. Автівки із дизельним двигуном займали рік тому майже 24,4% ринку. Сьогодні їхня частка - 23,6%. Теж зменшення, хоч і незначне.

Встановлена на заводі чи у дилера ГБО була в 1,3% нових легкових авто. Сьогодні їхня частка становить 1,02%. Тобто в межах похибки. Машини з дизель-гібридною силовою системою займали рік тому 2,8% ринку, зараз їхня частка – 2,67%. Якщо ж гібрид складається з бензинового та електродвигуна (більш поширена схема гібриду) – таких було продано рік тому 10,7%, сьогодні їхня частка – 10,48%. Натомість частка електромобілів на ринку нових легковиків зросла, і дуже суттєво – від 2,24% минулого року до 7,13% у цьому.

Як можна побачити, у авто на всіх видах пального окрім електрики, за час війни зменшилася частка ринку.

Варто також зазначити, що загальні обсяги продажу нових автомобілів з усіма типами двигунів впали, порівняно із першим півріччям 2021 року. І найбільше падіння, як це не дивно, продемонстрували авто із ГБО - мінус 81,4%. Бензинові - мінус 65%, дизельні - мінус 64,5%, бензинові гібридні - мінус 53,7%, дизельні гібриди - мінус 51,8%. Виключення становлять лише електрокари. Іхні продажі навпаки збільшилися аж на 211,7%.

Читайте також:

Українці суттєво підвищили зацікавленість у нових комерційних авто: топ-5 марок, які купували в липні

Імпорт вживаних авто: як розвиватиметься ввезення до України машин із пробігом в серпні

Україна ввійшла до топ-5 імпортерів автомобілів у Європі за підсумками 2021 року