Які авто обирають українці: найпопулярніші моделі 2024 року

Український авторинок протягом року демонстрував поступове збільшення інтересу до екологічних та економічних рішень, зокрема електрокарів і гібридів.

За підсумками 2024 року понад 65% ринку нових легкових автомобілів в Україні зайняли моделі з традиційними двигунами.

Такі дані опублікував портал "Укравтопром".

Найбільшим попитом серед українців, як і раніше, користуються автомобілі з бензиновими двигунами, хоча їхня частка на ринку зменшилася на 7% порівняно з 2023 роком і становить 40%.

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Сегмент дизельних авто демонструє зростання – його частка піднялася від 22,8% до 25,6%. Також збільшується популярність гібридних автомобілів – їхня частка виросла від 17,7% до 19,5%. Частка електромобілів також зросла, досягнувши 14,5% (2023 року було 12%). Водночас автівки з газобалонним обладнанням залишаються нішевими: вони займають менш ніж 1% ринку.

Серед лідерів у різних сегментах ринку такі моделі:

бензинові авто – Mazda CX-5,

дизельні авто – Renault Duster,

гібридні авто – Toyota RAV-4,

електромобілі – Volkswagen ID.4,

авто з ГБО – Hyundai Tucson.

До слова, восени 2024 року в Україні впали продажі вживаних авто. Водночас найпопулярнішими залишалися бензинові моделі.

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