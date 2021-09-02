Які автомобілі із США зараз можна купити в Україні: топ-15 моделей із найбільшою кількістю пропозицій

Які автомобілі із США зараз можна купити в Україні: топ-15 моделей із найбільшою кількістю пропозицій

Список авто, середня ціна яких починається від 9 тисяч доларів.

В Україні автомобілі із США стають все популярнішими. На вторинному ринку їх почали частіше купляти, через що на них навіть дещо зросли ціни.

Очікується, що така тенденція буде продовжуватися ще деякий час, тому що попит на американські авто не зменшується. Вибір все одно лишається великим, тому на сайті auto.ria зібрали список із 15 моделей, які мають найбільше оголошень про продаж.

Найбільше пропозицій серед машин із США має Ford Fusion, якого продають у понад 1 300 екземплярах. Найчастіше українці купують авто 2015 року випуску, а середня ціна на модель – $12 100.

Також у трійку автомобілів, які мають найбільше оголошень увійшли дві моделі Volkswagen: Passat так Jetta. Перший має понад 1 000 пропозицій, другий – понад 800. Найпопулярніший рік Passat – 2016, а у Jetta – 2015. Середня ціна на них 15 200 та 10 700 доларів відповідно.

Associated Press

Далі список виглядає так:

Ford Focus: у продажу понад 800 авто, найпопулярніший рік – 2015, середня ціна – $9 200;

Nissan Rogue: у продажу понад 700 авто, найпопулярніший рік – 2017, середня ціна – $16 300;

Hyundai Sonata: у продажу понад 550 авто, найпопулярніший рік – 2016, середня ціна – $12 500;

Ford Escape: у продажу понад 450 авто, найпопулярніший рік – 2015, середня ціна – $13 100;

Toyota Camry: у продажу понад 450 авто, найпопулярніший рік – 2015, середня ціна – $14 200;

BMW X5: у продажу понад 400 авто, найпопулярніший рік – 2012, середня ціна – $18 800;

Volkswagen Tiguan: у продажу понад 360 авто, найпопулярніший рік – 2017, середня ціна – $20 600;

BMW 3 series: у продажу понад 350 авто, найпопулярніший рік – 2015, середня ціна – $17 600;

BMW 5 series: у продажу понад 340 авто, найпопулярніший рік – 2012, середня ціна – $16 600;

Nissan Leaf: у продажу понад 325 авто, найпопулярніший рік – 2013, середня ціна – $9 000;

Audi A4: у продажу понад 310 авто, найпопулярніший рік – 2013, середня ціна – $9 000;

Kia Optima: у продажу понад 300 авто, найпопулярніший рік – 2014, середня ціна – $9 900.

Associated Press

Раніше повідомлялося, що популярний серед українців американський аукціон підвищив комісію на купівлю вживаних авто.

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