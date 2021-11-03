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Які автомобілі найчастіше виробляють в Україні: топ-10 моделей

Які автомобілі найчастіше виробляють в Україні: топ-10 моделей

Associated Press

Очолила рейтинг спеціалізована машина.

Складено список найпопулярніших автомобілів, які виробляли в Україні за підсумками жовтня.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Так, вкотре перше місце рейтингу найпопулярніших нових автомобілів, виготовлених в Україні, займає спеціалізований автомобіль. Цього разу це поліцейська Toyota Corolla, переобладнана українським підприємством з імпортного авто. Також в рейтингу присутні медичні Volkswagen Crafter (38) та Peugeot Boxer (32).

Найпопулярнішою "цивільною" новою автівкою "made in Ukraine" у жовтні 2021 року виявилася Skoda Karoq (140 зареєстрованих авто), яке додало у жовтні аж 5 пунктів в рейтингу. Ще одне авто цього бренду — Skoda Kodiaq (38) — опустилася на п’ять позицій донизу. Автомобілі цієї марки в Україні виготовляє ПрАТ "Єврокар" з імпортних європейських машинокомплектів.

Решту пунктів переліку займає продукція Запорізького автомобільного заводу. Це автомобілі, виготовлені з імпортних машинокомплектів, що мають походження з Російської Федерації. KIA Rio (51) піднялася на чотири сходинки догори, а KIA Rio X-Line (105) — на дві. По дві позиції додали також Renault Arkana (48) та LADA Vesta (55).

За підсумками жовтня на 7 місці рейтингу з’явилася LADA Niva (47), натомість LADA Granta покинула цьогомісячний топ-10.

Отже, топ-10 машин, які найчастіше виробляли в Україні, має такий вигляд:

  • Toyota Corolla (поліцейська) — 180;
  • Skoda Karoq — 140;
  • KIA Rio X-Line — 105;
  • LADA Vesta — 55;
  • KIA Rio — 51;
  • Renault Arkana — 48;
  • LADA Niva — 47;
  • Skoda Kodiaq — 38;
  • Volkswagen Crafter (меддопомога) — 38;
  • Peugeot Boxer (меддопомога) — 32.

Цікаво, що протягом жовтня 36% від загальної кількості виготовлених в Україні нових авто склали спеціалізовані автомобілі для служб швидкої допомоги та поліції. Нових українських "легковиків" загального призначення у жовтні відповідно зареєстрували 64% (593).

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