Які автомобілі найчастіше виробляють в Україні: топ-10 моделей

Очолила рейтинг спеціалізована машина.
Складено список найпопулярніших автомобілів, які виробляли в Україні за підсумками жовтня.
Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.
Так, вкотре перше місце рейтингу найпопулярніших нових автомобілів, виготовлених в Україні, займає спеціалізований автомобіль. Цього разу це поліцейська Toyota Corolla, переобладнана українським підприємством з імпортного авто. Також в рейтингу присутні медичні Volkswagen Crafter (38) та Peugeot Boxer (32).
Найпопулярнішою "цивільною" новою автівкою "made in Ukraine" у жовтні 2021 року виявилася Skoda Karoq (140 зареєстрованих авто), яке додало у жовтні аж 5 пунктів в рейтингу. Ще одне авто цього бренду — Skoda Kodiaq (38) — опустилася на п’ять позицій донизу. Автомобілі цієї марки в Україні виготовляє ПрАТ "Єврокар" з імпортних європейських машинокомплектів.
Решту пунктів переліку займає продукція Запорізького автомобільного заводу. Це автомобілі, виготовлені з імпортних машинокомплектів, що мають походження з Російської Федерації. KIA Rio (51) піднялася на чотири сходинки догори, а KIA Rio X-Line (105) — на дві. По дві позиції додали також Renault Arkana (48) та LADA Vesta (55).
За підсумками жовтня на 7 місці рейтингу з’явилася LADA Niva (47), натомість LADA Granta покинула цьогомісячний топ-10.
Отже, топ-10 машин, які найчастіше виробляли в Україні, має такий вигляд:
- Toyota Corolla (поліцейська) — 180;
- Skoda Karoq — 140;
- KIA Rio X-Line — 105;
- LADA Vesta — 55;
- KIA Rio — 51;
- Renault Arkana — 48;
- LADA Niva — 47;
- Skoda Kodiaq — 38;
- Volkswagen Crafter (меддопомога) — 38;
- Peugeot Boxer (меддопомога) — 32.
Цікаво, що протягом жовтня 36% від загальної кількості виготовлених в Україні нових авто склали спеціалізовані автомобілі для служб швидкої допомоги та поліції. Нових українських "легковиків" загального призначення у жовтні відповідно зареєстрували 64% (593).
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