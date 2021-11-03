Які автомобілі найчастіше виробляють в Україні: топ-10 моделей

Очолила рейтинг спеціалізована машина.

Складено список найпопулярніших автомобілів, які виробляли в Україні за підсумками жовтня .

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Так, вкотре перше місце рейтингу найпопулярніших нових автомобілів, виготовлених в Україні, займає спеціалізований автомобіль. Цього разу це поліцейська Toyota Corolla, переобладнана українським підприємством з імпортного авто. Також в рейтингу присутні медичні Volkswagen Crafter ( 38 ) та Peugeot Boxer ( 32 ).

Найпопулярнішою "цивільною" новою автівкою "made in Ukraine" у жовтні 2021 року виявилася Skoda Karoq ( 140 зареєстрованих авто), яке додало у жовтні аж 5 пунктів в рейтингу. Ще одне авто цього бренду — Skoda Kodiaq ( 38 ) — опустилася на п’ять позицій донизу. Автомобілі цієї марки в Україні виготовляє ПрАТ "Єврокар" з імпортних європейських машинокомплектів.

Решту пунктів переліку займає продукція Запорізького автомобільного заводу. Це автомобілі, виготовлені з імпортних машинокомплектів, що мають походження з Російської Федерації. KIA Rio ( 51 ) піднялася на чотири сходинки догори, а KIA Rio X-Line ( 105 ) — на дві. По дві позиції додали також Renault Arkana ( 48 ) та LADA Vesta ( 55 ).

За підсумками жовтня на 7 місці рейтингу з’явилася LADA Niva (47), натомість LADA Granta покинула цьогомісячний топ-10.

Отже, топ-10 машин, які найчастіше виробляли в Україні, має такий вигляд :

Toyota Corolla (поліцейська) — 180;

Skoda Karoq — 140;

KIA Rio X-Line — 105;

LADA Vesta — 55;

KIA Rio — 51;

Renault Arkana — 48;

LADA Niva — 47;

Skoda Kodiaq — 38;

Volkswagen Crafter (меддопомога) — 38;

Peugeot Boxer (меддопомога) — 32.

Цікаво, що протягом жовтня 36% від загальної кількості виготовлених в Україні нових авто склали спеціалізовані автомобілі для служб швидкої допомоги та поліції. Нових українських "легковиків" загального призначення у жовтні відповідно зареєстрували 64% (593).

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