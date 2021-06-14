Які автомобілі з України можна дуже вигідно продати в Європі та США

Виручити можна пристойну суму.

Як відомо, в Україні останнім часом популярно купляти розбиті автомобілі із США та вживані моделі з Європи. Проте для багатьох може бути несподіванкою, що деякі машини, які в нас коштують дешево, можна перепродати закордоном у декілька разів дорожче.

Так, AutoOboz розповів про те, які авто можна вигідно продати в Європі та США і в якому стані вони мають бути.

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Зазначається, що купляти для продажу повністю іржаве, поломане або розібране авто не варто, тому що його точно ніхто не придбає. Винятком є хіба що автомобілі, які створені до Другої світової війни і шануються особливо.

За кордоном цінують максимально наближені до оригіналу автомобілі, тому на тюнінговані моделі також не варто розраховувати. Найкращим варіантом є капсула часу – машина, яка десятки років зберігалася недоторканною, в хорошому стані і бажано з рідними деталями.

Якщо ж авто має деякі дефекти, то можна його реставрувати, але потрібно вважати на те, що екземпляри в рідній фарбі і з мінімальним пробігом часто коштують більше, ніж відновлені раритети. Отже, перше, на що можна звернути увагу, – це радянські автомобілі. З ними можна орієнтуватися на емігрантів або колекціонерів із багатьох країн, особливо США та Балтії.

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Особливо цінуються автомобілі радянських чиновників та військових, трофейні моделі, машини марок, яких вже немає, та довоєнні авто, як згадувалося вище. Якщо колишнім власником автомобіля була відома людина, це також може вплинути на ціну. Варто придивитися до Чайок, ЗІЛ, ЗІС та авто від іноземних виробників. Наприклад, Jeep Willys в Україні можна купити за декілька тисяч доларів, а в Європі такі коштують близько 30 тисяч доларів.

Окрім того, у нас вигідно купляти автомобілі 1980-х та 1990-х. Наприклад, Citroen CX за 5-6 тисяч доларів в Україні можна продати в Німеччині за понад 30 тисяч доларів. Проте важливо зважати на стан авто, оригінальність та його рідкість. В Європі також люблять такі культові машини, як Ford Sierra XR 4X4, Ford Sierra Cosworth, Ford Escort RS Cosworth, Mercedes-Benz W124 E500 Wolf, Mercedes-Benz E60 AMG, Lotus Omega та Opel Omega EVO 500. Там вони можуть коштувати десятки та навіть сотні тисяч доларів.

Також закордоном обожнюють японські машини 70-х та 80-х років. Для прикладу Honda City Turbo, яку декілька років тому в Україні продавали за 5 тисяч доларів, в Європі коштує більше ніж 20 тисяч євро.

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