Які електрокари найчастіше шукають українці в Інтернеті: топ-15 "зелених" моделей авто

Так, ситуація з війною та нестачею пального змінила звичку українців щодо пошуку електромобілів в Інтернеті.

Відповідне дослідження провело консалтингове цифрове агентство "Ольшанський та Партнери".

Зазначається, що в стабільному періоді однозначним лідером серед пошукових запитів була Tesla, а на другому місці традиційно був інший популярний бренд — BMW. Однак у червні 2022 року популярність лідера знизилася, а бренд BMW поступився на користь Nissan.

Загалом станом на червень 2022 року в рейтингу популярності брендів електрокарів відбулись суттєві зміни. Порівняно з червнем 2021 року певні бренди, що увійшли до топ-15, продемонстрували виняткову швидкість зростання популярності. Наприклад, кількість пошукових запитів, пов’язаних з електромобілями Nissan, зросла на 65,75%, Hyundai — на 310,91%, Renault — на 196%, Fiat – на 167,82%, KIA — на 126,22%.

До вашої уваги топ-15 брендів електрокарів, яким віддають перевагу українці:

Фото: olshansky.ua

Динаміка попиту на бренди електромобілів з наміром купівлі також відповідає загальному тренду. Це запити типу “електрокар бмв купити в україні” або “кіа електрокар ціна”. В травні 2022 різко виріс, порівнюючи з попередніми місяцями війни, інтерес не тільки до лідера (лютий 2022 – 176,4 тисячі запитів, травень 2022 – 279,5 тисячі запитів), а й до його найближчого конкурента — Nissan (лютий 2022 – 31,6 тис. запитів, травень 2022 – 111 тис. запитів).

Раніше розповідалося про те, що українці на 145% збільшили "купівельний" попит на електрокари в Інтернеті.