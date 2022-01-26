Які електромобілі користувалися найбільшою популярністю серед українців: топ-5 "зелених" моделей 2021 року

Пальму першості продовжує утримувати "японець".

Щороку популярність електромобілів на території України зростає. Ось й 2021 року "зелені" машини продовжували заповнювати автопарк.

Так, за інформацією "Укравтопрому", минулого року в Україні свою першу реєстрацію пройшли 8 872 автомобілів на акумуляторних джерелах живлення. Частка нових автомобілів у цій кількості становила 14% (1 224).

Найбільший попит у 2021 році мав автомобіль Nissan Leaf. Від січня до грудня 121 авто цієї моделі отримали свої перші номери.

На другому місці, з невеликим відривом від лідера ринку – Audi E-Tron. За рік 117 нових повністю електричних кросоверів від Audi поповнили український автопарк. Третій результат продемонстрував Mercedes-Benz EQC – 105 . Четвертий рядок рейтингу зайняв Porsche Taycan. Це 4-дверне електричне купе на електротязі вибрали 92 автомобілісти. Замикає п'ятірку лідерів українського ринку нових електромобілів Jaguar I-Pace, у заліку якого 69 реєстрацій у 2021 році.

Раніше розповідалося про те, як почуваються електромобілі Tesla на ринку України.

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