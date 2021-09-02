Які електромобілі наразі доступні на ринку України: що це за моделі та скільки коштують

Які електромобілі наразі доступні на ринку України: що це за моделі та скільки коштують

Список із 10 екологічних авто.

Весь світ рухається в сторону електрифікації автомобілів, і такими машинами все більше заповнюються ринки.

Україна теж не виняток, але у нас це все йде дуже повільними темпами. Поки що електрокари займають менше 1% ринку. Тому ТСН.Авто вирішили розповісти про 10 електричних автомобілів, які можна придбати у нас в країні.

Електричний кросовер Audi e-tron новим коштує від 1 724 000 грн . Він оснащений двома електромоторами, які разом видають 360 кінських сил. До 100 км/год він розганяється за 5,5 секунди, а максимальна швидкість – 200 км/год. На одному заряді автомобіль може проїхати 400 км.

новим коштує від . Він оснащений двома електромоторами, які разом видають 360 кінських сил. До 100 км/год він розганяється за 5,5 секунди, а максимальна швидкість – 200 км/год. На одному заряді автомобіль може проїхати 400 км. Хетчбек BMW i3 коштує від 1 144 000 грн . У нього встановлений двигун, який видає 170 к.с. та дозволяє йому розігнатися до "сотні" за 7,3 секунди. Максимальна швидкість – 150 км/год, а запасах ходу – до 300 км.

коштує від . У нього встановлений двигун, який видає 170 к.с. та дозволяє йому розігнатися до "сотні" за 7,3 секунди. Максимальна швидкість – 150 км/год, а запасах ходу – до 300 км. Електричний ліфтбек Hyundai IONIQ коштує від 951 800 грн . Його агрегат видає 136 к.с. та може розігнати авто від 0 до 100 км/год за 9,7 секунди. Максимальна швидкість – 165 км/год. На одному заряді машина може проїхати 280 км.

коштує від . Його агрегат видає 136 к.с. та може розігнати авто від 0 до 100 км/год за 9,7 секунди. Максимальна швидкість – 165 км/год. На одному заряді машина може проїхати 280 км. Кросовер Mercedes-Benz EQA коштує від 1 248 000 грн . Він має 190 к.с., що дозволяє розганятися до "сотні" за 8,9 секунд та мати максимальну швидкість 160 км/год. Пробіг на одному заряді – 486 км.

коштує від . Він має 190 к.с., що дозволяє розганятися до "сотні" за 8,9 секунд та мати максимальну швидкість 160 км/год. Пробіг на одному заряді – 486 км. Дуже популярний хетчбек Nissan Leaf коштує від 948 тисяч грн та має 150 к.с. 100 км/год він досягає за 7,9 секунд, а його максимальна швидкість – 144 км/год. На одному заряді електрокар може проїхати до 270 км.

коштує від та має 150 к.с. 100 км/год він досягає за 7,9 секунд, а його максимальна швидкість – 144 км/год. На одному заряді електрокар може проїхати до 270 км. Кросовер Jaguar I-Pace коштує від 2 248 000 грн . Він оснащений двигуном на 400 к.с., які розганяють його до "сотні" за 4,8 секунди та до максимальних 200 км/год. Пробіг – 470 км.

коштує від . Він оснащений двигуном на 400 к.с., які розганяють його до "сотні" за 4,8 секунди та до максимальних 200 км/год. Пробіг – 470 км. Ліфтбек Porsche Taycan коштує від 2 553 000 грн . Його живить силова установка, яка видає 407 кінських сил, дозволяє розігнатися до 100 км/год за 5,4 секунди та досягти 260 км/год. На одному заряді електрокар може проїхати 450 км.

коштує від . Його живить силова установка, яка видає 407 кінських сил, дозволяє розігнатися до 100 км/год за 5,4 секунди та досягти 260 км/год. На одному заряді електрокар може проїхати 450 км. Французький хетчбек Renault ZOE коштує від 743 тисяч грн . Він має агрегат на 133 кінські сили та може розігнатися до "сотні" за 11,4 секунд. Максимальна швидкість – 140 км, а запас ходу – 383 км.

коштує від . Він має агрегат на 133 кінські сили та може розігнатися до "сотні" за 11,4 секунд. Максимальна швидкість – 140 км, а запас ходу – 383 км. Хетчбек Volkswagen ID.3 коштує від 958 тисяч грн . У нього встановлений двигун на 146 к.с., який розганяє авто до 100 км/год за 7,3 секунди та загалом – до 160 км/год. Пробіг – 430 км/год.

коштує від . У нього встановлений двигун на 146 к.с., який розганяє авто до 100 км/год за 7,3 секунди та загалом – до 160 км/год. Пробіг – 430 км/год. Хетчбек MINI Cooper SE коштує від 808 тисяч гривень та оснащений установкою, яка видає 184 к.с. та дозволяє досягти "сотні" за 7,3 секунди. Він може розігнатися до 150 км/год та проїхати на одному заряді 217 км.

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