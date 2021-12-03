Категорія
Авто
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Які електромобілі найчастіше купують українці: топ-10 моделей листопада

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Які електромобілі найчастіше купують українці: топ-10 моделей листопада

electrive.com

До рекорду не вистачило всього 14 "зелених" машин.

Ринок електромобілів в України продовжує активно розвиватися.

Як повідомляє Інститут досліджень авторинку, минулого місяця українці придбали 1 581 екземплярів електромобілів. Більшість із них (45%, 719) були придбані вживаними на внутрішньому ринку. Ще 44% (703) привезли вживаними з-за кордону. І лише 10% (159) автомобілів з електричним двигуном українці придбали новими.

Зазначається, що до рекорду жовтня 2021 року не вистачило лише 14 автомобілів. Порівнюючи із листопадом 2020 року, загальний обсяг ринку EV зріс на 73%.

Великих змін в топ-10 найпопулярніших вживаних електромобілів з-за кордону не відбулося. Перше місце, як і минулого місяця, займає Nissan Leaf (166).Із помітних змін — у рейтингу на 9 та 10 позиціях з’явилися Volkswagen E-Bora (25) та Tesla Model X (21). Натомість вибули з топ-10 Hyundai Kona та Audi E-Tron.

До вашої уваги топ-10 електромобілів за підсумками листопада, які були ввезені з-за кордону:

  1. Nissan Leaf — 166
  2. Tesla Model 3 — 62
  3. Chevrolet Bolt — 46
  4. Renault Kangoo Z.E. — 44
  5. Volkswagen E-Golf — 43
  6. Renault Zoe — 38
  7. Tesla Model S — 38
  8. Tesla Model Y — 27
  9. Volkswagen E-Bora — 25
  10. Tesla Model X — 21

Читайте також:

За останні десять років батареї для електромобілів подешевшали на 90% - дослідження

В Україні встановлено рекорд із купівлі вживаних авто: топ-10 моделей із пробігом, які найчастіше ввозили

Названо топ-20 нових кросоверів, які купували українці в жовтні

Наступна публікація