Які електромобілі найчастіше купують українці: топ-10 моделей листопада

До рекорду не вистачило всього 14 "зелених" машин.
Ринок електромобілів в України продовжує активно розвиватися.
Як повідомляє Інститут досліджень авторинку, минулого місяця українці придбали 1 581 екземплярів електромобілів. Більшість із них (45%, 719) були придбані вживаними на внутрішньому ринку. Ще 44% (703) привезли вживаними з-за кордону. І лише 10% (159) автомобілів з електричним двигуном українці придбали новими.
Зазначається, що до рекорду жовтня 2021 року не вистачило лише 14 автомобілів. Порівнюючи із листопадом 2020 року, загальний обсяг ринку EV зріс на 73%.
Великих змін в топ-10 найпопулярніших вживаних електромобілів з-за кордону не відбулося. Перше місце, як і минулого місяця, займає Nissan Leaf (166).Із помітних змін — у рейтингу на 9 та 10 позиціях з’явилися Volkswagen E-Bora (25) та Tesla Model X (21). Натомість вибули з топ-10 Hyundai Kona та Audi E-Tron.
До вашої уваги топ-10 електромобілів за підсумками листопада, які були ввезені з-за кордону:
- Nissan Leaf — 166
- Tesla Model 3 — 62
- Chevrolet Bolt — 46
- Renault Kangoo Z.E. — 44
- Volkswagen E-Golf — 43
- Renault Zoe — 38
- Tesla Model S — 38
- Tesla Model Y — 27
- Volkswagen E-Bora — 25
- Tesla Model X — 21
Читайте також:
За останні десять років батареї для електромобілів подешевшали на 90% - дослідження
В Україні встановлено рекорд із купівлі вживаних авто: топ-10 моделей із пробігом, які найчастіше ввозили
Названо топ-20 нових кросоверів, які купували українці в жовтні