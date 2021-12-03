Які електромобілі найчастіше купують українці: топ-10 моделей листопада

До рекорду не вистачило всього 14 "зелених" машин.

Ринок електромобілів в України продовжує активно розвиватися.

Як повідомляє Інститут досліджень авторинку, минулого місяця українці придбали 1 581 екземплярів електромобілів. Більшість із них (45%, 719 ) були придбані вживаними на внутрішньому ринку. Ще 44% ( 703 ) привезли вживаними з-за кордону. І лише 10% ( 159 ) автомобілів з електричним двигуном українці придбали новими.

Зазначається, що до рекорду жовтня 2021 року не вистачило лише 14 автомобілів. Порівнюючи із листопадом 2020 року, загальний обсяг ринку EV зріс на 73%.

Великих змін в топ-10 найпопулярніших вживаних електромобілів з-за кордону не відбулося. Перше місце, як і минулого місяця, займає Nissan Leaf ( 166 ).Із помітних змін — у рейтингу на 9 та 10 позиціях з’явилися Volkswagen E-Bora ( 25 ) та Tesla Model X ( 21 ). Натомість вибули з топ-10 Hyundai Kona та Audi E-Tron.

До вашої уваги топ-10 електромобілів за підсумками листопада, які були ввезені з-за кордону :

Nissan Leaf — 166 Tesla Model 3 — 62 Chevrolet Bolt — 46 Renault Kangoo Z.E. — 44 Volkswagen E-Golf — 43 Renault Zoe — 38 Tesla Model S — 38 Tesla Model Y — 27 Volkswagen E-Bora — 25 Tesla Model X — 21

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