Які комерційні авто найчастіше купували українці в першому півріччі 2022 року: топ-10 нових та вживаних моделей

Стало відомо, які нові та вживані моделі комерційного автотранспорту користувалися найбільшим попитом на українському ринку від січня до червня 2022 року.

Мала комерційна техніка, або ж скорочено LCV — найбільш доступна та популярна категорія вантажівок масою до 3,5 тонн загальної маси. По-простому — це "пиріжки", "буси" та іншого роду малі вантажівки, якими користується малий та середній бізнес.

Експерти Інституту досіджень авторинку розповіли, які нові та вживані комерційні авто найчастіше купували українці в першому півріччі 2022 року.

Зазначається, що від початку року до червня включно українці придбали 20,9 тисячі легких комерційних транспортних засобів повною масою до 3,5 тонни. Це — на 34,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Більшість малих комерційних авто в першій половині 2022 року придбали на внутрішньому ринку: 11,9 тисячі (56,8%). З-за кордону привезли ще 7,3 тисячі вживаних LCV, водночас частка зросла з 25,4% до 34,9%, якщо порівнювати з минулим роком. Новими придбали 1,1 тисячі легких вантажівок, що складає 5,4% від загальної кількості угод купівлі-продажу. Спад продажів в цьому сегменті ринку найбільший: −57,8%, якщо порівнювати з першим півріччям-2021.

У першому півріччі серед пропозиції на українському внутрішньому ринку українці найчастіше обирали вживані Mercedes-Benz (18,7% від загальної кількості), Renault (17,1%) та Volkswagen (15,5%). Четверте місце поки-що займає російський бренд ГАЗ, проте його частка скотилася із 12% у першому піврчіччі-2021 до 8,4% у 2022. Замикає першу п’ятірку Ford із часткою 8,3%.

Якщо розглядати перелік десяти найпопулярніших моделей малої комерційної техніки із пробігом на внутрішньому ринку, то бестселером, як і минулого року, став Mercedes-Benz Sprinter (1,5 тисячі). З четвертого на друге місце рейтингу піднявся Renault Master (879), а третє місце зайняв Ford Transit (834). Приємною зміною стало зменшення кількості проданих російських "Газелей": у два з половиною рази менше кількісно (834), та четверте місце у замість другого ще рік тому. П’яту сходинку зайняв популярний Volkswagen Transporter (688).

З-за кордону в першій половині 2022 року найчастіше привозили LCV марки Renault (34,2%), Mercedes-Benz (20,6%) та Volkswagen (13,7%). В першу п’ятірку також потрапили Opel (8,4%), Ford (6,6%) та Fiat (4,1%).

До вашої уваги топ-10 популярних вживаних комерційних авто, привезених з-за кордону:

Renault Master — 1 598 шт.

— 1 598 шт. Mercedes-Benz Sprinter — 1 243

— 1 243 Volkswagen Crafter — 515

— 515 Renault Kangoo — 469

— 469 Renault Traffic — 463

— 463 Ford Transit — 312

— 312 Volkswagen Transporter — 302

— 302 Opel Vivaro — 290

— 290 Opel Movano — 277

— 277 Mercedes-Benz Vito — 209

Хоч кількість нових LCV, зареєстрованих протягом січня-червня 2022 року, значно менша за продажі вживаних авто, в цьому сегменту ринку також можна сформувати рейтинг за популярністю.

Топ-10 популярних нових комерційних авто:

Renault Express — 191 шт.

— 191 шт. Renault Master — 95

— 95 Fiat Doblo — 90

— 90 Peugeot Partner — 54

— 54 Mercedes-Benz Sprinter — 36

— 36 Opel Combo — 33

— 33 Fiat Ducato — 28

— 28 Toyota Proace — 27

— 27 Ford Transit — 27

— 27 Citroën Berlingo — 27

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