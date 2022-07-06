Які комерційні авто найчастіше купують українці: топ-5 марок за підсумками червня

Які комерційні авто найчастіше купують українці: топ-5 марок за підсумками червня

В Україні продовжують купувати автомобілі "для бізнесу", проте попит у цьому сегменті суттєво зменшився.

Війна та, як наслідок, важка фінансова ситуація призвели до істотного скорочення популярності комерційного транспорту.

Як повідомляє "Укравтопром", за підсумками червня українці придбали лише 429 екземплярів подібних машин.

Зазначається, що порівняно з результатом річної давності, реалізація техніки в цьому сегменті автомобільного ринку зменшилась більше ніж у тричі. Відносно до травня ринок скоротився на сім відсотків.

Так, найкращий результат у червні продемонструвала французька марка Renault – 76 машин .

Друге місце в рейтингу марок посів MAN з показником 52 зареєстровані вантажівки . На третьому місці марка Volkswagen – 45 одиниць . Четвертий результат у Mercedes-Benz – 33 авто . Замикає п’ятірку лідерів ринку нових комерційних автомобілів червня – Scania, в заліку якої 32 реєстрації .

Усього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 3,2 тисячі нових машин, що майже на 52% менше, ніж за перше півріччя минулого року.

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