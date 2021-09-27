Які кросовери з США пропонують українцям та скільки вони коштують: топ-15 моделей

Які кросовери з США пропонують українцям та скільки вони коштують: топ-15 моделей

Цей сегмент займає 35% усього ринку.

Складено список кросоверів, які найчастіше пропонують українцям для купівлі.

Про це повідомляє Auto.RIA.

Зазначається, що протягом літа поточного року інтерес українських автомобілістів до "легковиків" із США зафіксувався на певному рівні, якщо враховувати статистику продажу і кількість пропозицій. На цьому ринку кросовери займають трохи більше третини - 35%

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Так, якщо розглядати моделі "паркетників", які найчастіше пропонують українцям, то виходить список з 15 авто. В середньому найдорожче просять за Audi Q7.

Список найпоширеніших кросоверів з США має такий вигляд:

Nissan Rogue – з середньою ціною 16 300 доларів;

Ford Escape – 13 100;

BMW X5 – 18 800;

Volkswagen Tiguan – 20 600;

Jeep Cherokee – 12 800;

Dodge Journey – 15 100;

Jeep Compass – 12 700;

Audi Q5 – 24 600;

Mitsubishi Outlander – 20 700;

Audi Q7 – 49 000;

Mazda CX-5 – 24 600;

Ford Edge – 22 200;

Hyundai Santa Fe – 14 200;

KIA Sorento – 14 200;

Subaru Outback – 18 800.

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