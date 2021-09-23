Які кросовери зі США можна купити в Україні: топ-15 моделей

У списку вказаний найпопулярніший рік моделей та їхня середня ціна.
Українці активно цікавляться автомобілями зі США, а особливо кросоверами.
Ці авто займають майже половину частки американських авто на українському ринку. Тому на сайті auto.ria назвали найпопулярніші кросовери зі Штатів.
У списку представлені 15 моделей, їхній рік випуску, який найчастіше купували, та середня ціна на ринку.
- 1. Nissan Rogue: найчастіше купували авто 2017 року випуску, середня ціна таких - $16 300;
- 2. Ford Escape: найчастіше купували авто 2015 року випуску, середня ціна таких - $13 100;
- 3. BMW X5: найчастіше купували авто 2012 року випуску, середня ціна таких - $18 800;
- 4. Volkswagen Tiguan: найчастіше купували авто 2017 року випуску, середня ціна таких - $20 600;
- 5. Jeep Cherokee: найчастіше купували авто 2015 року випуску, середня ціна таких - $12 800;
- 6. Dodge Journey: найчастіше купували авто 2018 року випуску, середня ціна таких - $15 100;
- 7. Jeep Compass: найчастіше купували авто 2016 року випуску, середня ціна таких - $12 700;
- 8. Audi Q5: найчастіше купували авто 2015 року випуску, середня ціна таких - $24 600;
- 9. Mitsubishi Outlander: найчастіше купували авто 2018 року випуску, середня ціна таких - $20 700;
- 10. Audi Q7: найчастіше купували авто 2016 року випуску, середня ціна таких - $49 000;
- 11. Mazda CX-5: найчастіше купували авто 2017 року випуску, середня ціна таких - $24 600;
- 12. Ford Edge: найчастіше купували авто 2016 року випуску, середня ціна таких - $22 200;
- 13. Hyundai Santa Fe: найчастіше купували авто 2011 року випуску, середня ціна таких - $14 200;
- 14. KIA Sorento: найчастіше купували авто 2011 року випуску, середня ціна таких - $14 200;
- 15. Subaru Outback: найчастіше купували авто 2016 року випуску, середня ціна таких - $18 800.
Раніше повідомлялося, що експерти назвали найякісніші автомобілі американського ринку.