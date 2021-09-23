Які кросовери зі США можна купити в Україні: топ-15 моделей

Які кросовери зі США можна купити в Україні: топ-15 моделей

У списку вказаний найпопулярніший рік моделей та їхня середня ціна.

Українці активно цікавляться автомобілями зі США, а особливо кросоверами.

Ці авто займають майже половину частки американських авто на українському ринку. Тому на сайті auto.ria назвали найпопулярніші кросовери зі Штатів.

У списку представлені 15 моделей, їхній рік випуску, який найчастіше купували, та середня ціна на ринку.

1. Nissan Rogue: найчастіше купували авто 2017 року випуску, середня ціна таких - $16 300;

2. Ford Escape: найчастіше купували авто 2015 року випуску, середня ціна таких - $13 100;

3. BMW X5: найчастіше купували авто 2012 року випуску, середня ціна таких - $18 800;

4. Volkswagen Tiguan: найчастіше купували авто 2017 року випуску, середня ціна таких - $20 600;

5. Jeep Cherokee: найчастіше купували авто 2015 року випуску, середня ціна таких - $12 800;

6. Dodge Journey: найчастіше купували авто 2018 року випуску, середня ціна таких - $15 100;

7. Jeep Compass: найчастіше купували авто 2016 року випуску, середня ціна таких - $12 700;

8. Audi Q5: найчастіше купували авто 2015 року випуску, середня ціна таких - $24 600;

9. Mitsubishi Outlander: найчастіше купували авто 2018 року випуску, середня ціна таких - $20 700;

10. Audi Q7: найчастіше купували авто 2016 року випуску, середня ціна таких - $49 000;

11. Mazda CX-5: найчастіше купували авто 2017 року випуску, середня ціна таких - $24 600;

12. Ford Edge: найчастіше купували авто 2016 року випуску, середня ціна таких - $22 200;

13. Hyundai Santa Fe: найчастіше купували авто 2011 року випуску, середня ціна таких - $14 200;

14. KIA Sorento: найчастіше купували авто 2011 року випуску, середня ціна таких - $14 200;

15. Subaru Outback: найчастіше купували авто 2016 року випуску, середня ціна таких - $18 800.

Раніше повідомлялося, що експерти назвали найякісніші автомобілі американського ринку.

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