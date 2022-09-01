Які марки нових легкових авто користувалися найбільшим попитом на українському ринку в серпні та яка модель стала бестселером

Названо топ-3 марок нових легкових авто на українському ринку за підсумками серпня та модель-бестселер.

Так, в останній місяць літа 2022 українці придбали та зареєстрували 2,9 тисячі нових легкових авто.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що подібна кількість виявилася на 66% менше, ніж роком раніше, та на 20% менше у порівнянні із попереднім місяцем.

Найбільшим попитом користувались автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 750 одиниць. Порівнянні з минулим роком серпнева реалізація нових авто цієї марки в Україні зменшилась на 40%. Водночас порівняно з липнем поточного року, попит на авто цієї японської марки зріс на 26%.

Другий результат у Renault, реєстрації автомобілів якої, відносно серпня 2021 року, обвалилися більш ніж ушестеро - до 206. Від свого липневого результату Renault відстала на 21%. Вперше у лідерську трійку українського ринку нових авто потрапив німецький преміальний бренд BMW – 197 авто. При цьому, у порівнянні з торішнім серпнем, реєстрації нових BMW зменшились на 9%. Втім свій липневий результат марка покращила на 6%.

Титул бестселера, своєю чергою, цього разу дістався автомобілю Toyota RAV-4. Цей кросовер у серпні вибрали 339 покупців.

Усього від січня до серпня 2022 року українці придбали і поставили на облік 24,4 тисячі нових легкових автомобілів, що на 63% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Читайте також:

В Україні збільшився імпорт вживаних авто: названо топ-10 країн Європи, де українці купують машини з пробігом

На український ринок вийшов кросовер Citroen C5 Aircross: оголошені ціни

Названа трійка найпопулярніших нових легкових авто, яким віддавали перевагу українці в першому півріччі 2022 року