Які нові легкові автомобілі купували українці протягом січня: топ-10 марок та модель-бестселер

Попит на цей сегмент трохи впав.

Український ринок нових легкових автомобілів за підсумками січня 2022 року дещо здав позиції.

Так, за інформацією "Укравтопрому", протягом минулого місяця було придбано та зареєструвано 5,3 тисячі нових легкових авто. Порівняно з минулим роком січневе поповнення автопарку країни новими авто зменшилось на 7%.

Зазначається, що найкращий січневий результат на українському ринку нових авто продемонструвала французька марка Renault, 904 авто якої обзавелися своїми першими власниками. Водночас, щодо січня 2021 року реалізація цієї марки в Україні зросла майже на чверть.

Другою маркою за популярністю стала Toyota з результатом 596 зареєстрованих машин. Від свого показника річної давності ця марка відстала на 39 відсотків. Третє місце в рейтингу марок у Chery – 364 нових авто цієї марки поповнили український автопарк, що у 2,3 раза більше, ніж роком раніше.

Четвертою за кількістю отриманих номерів ( 303 ) була корейська марка Hyundai, яка покращила свій минулорічний показник на дев'ять відсотків. Замикає п’ятірку лідерів січня Skoda з результатом 280 авто (-42%).

Також до топ-10 місяця увійшли: Peugeot – 248 (+36%); Nissan – 244 (-20%); Volkswagen – 242 (+58%); Mitsubishi – 196 (+25%); KIA – 188 (-43%). Бестселером січня 2022 року став автомобіль Renault Duster в активі якого 516 реєстрацій.

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