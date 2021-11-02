Які нові легкові автомобілі купували українці в жовтні: топ-10 марок та модель-бестселер

Попит у цьому сегменті дещо зменшився.

Ринок нових легкових автомобілів за підсумками жовтня 2021 року показав істотне падіння.

Так, за інформацією "Укравтопром", минулого місяця українці придбали та зареєстрували майже 8 тисяч нових легкових автомобілів. Зазначається, що порівняно з торішнім показником реєстрації нових авто зменшились на 6%, а відносно попереднього місяця на 16 відсотків.

Отже, найбільшим попитом в минулому місяці знов користувались автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 1 244 екземпляри. Порівняно з жовтнем 2020 року реалізація нових машин японського автовиробника в Україні зменшилась на 9 відсотків.

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На другому місці, як і у попередньому місяці, французька Renault. Однак жовтневі реєстрації автомобілів цієї марки впали на 35% - до 926 . Третю сходинку рейтингу з 20-відсотковим падінням зберігла за собою KIA. За місяць 668 нових авто цієї корейської марки поповнили український автопарк. Chery у два з половиною рази збільшила жовтневий продаж та продемонструвала четвертий результат – 488 авто. Замикає п’ятірку лідерів місяця з чотириразовим ростом продажів Mitsubishi – 456 .

Також в десятку найпопулярніших марок жовтня потрапили: Hyunai – 374 (+23%); Nissan – 355 (-11%); Suzuki – 354 (+115%); Skoda – 335 (-44%); Mercedes-Benz – 278 (+38%).

Бестселером місяця став компактний кросовер KIA Sportage, впродовж жовтня автомобілі цієї моделі отримали 463 реєстраційних номери. Всього від початку року українці придбали і поставили на облік 84,1 тисячі нових легкових автомобілів, що на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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