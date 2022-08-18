Які нові легкові автомобілі найчастіше купували українці у першій половині 2022 року: топ-20 моделей

Складено рейтинг найпопулярніших нових автомобілів, яким віддавали українці від січня до липня 2022 року.
Зазначається, що в першій половині 2022 року українці зареєстрували 18,5 тисячі нових легковиків. Це на 64% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Понад 90% із них привезли з-за кордону.
Відповідну статистику надали експерти Інституту досліджень авторинку.
Щодо марок, то лідером першого півріччя став Renault. Цікаво, що частка автомобілів цього бренду серед загальної кількості реєстрацій зменшилась із 14,3% до 14,2%, якщо порівнювати із результатом аналогічного періоду минулого 2021 року. Проте навіть такий показник дозволив посунути торішнього лідера Toyota та очолити рейтинг. Частка останньої зменшилася із 14,8% до 13,9%. Третє місце топ-20 зайняв Volkswagen. Його частка зросла із 5,1% до 6,8%.
Натомість KIA, який був на третьому місці ще торік, суттєво "здала": із 7,2% до 1%. Протягом першої половини 2022 року українці зареєстрували лише 171 автомобіль. Четверте місце посів Hyundai, котрий збільшив свою частку на ринку з 5% до 6,7% та піднявся на одну сходинку в рейтингу. Частка китайського Chery зросла з 4,1% до 5,3% та дозволила піднятися з одинадцятого на п’яте місце. З топ-10 вибули Peugeot, Mercedes-Benz та BMW. Їх місце зайняли відповідно Audi, Mazda та Skoda.
Щодо моделей, то лідером виявився Renault Duster (1 130 зареєстрованих авто). Цікаво, що більшість від цієї кількості — 68,5%, 774 штуки — придбали юридичні особи. На другому місці розмістився торішній лідер — Toyota RAV-4 (756). Третє місце зайняв бюджетний Renault Logan (417).
До вашої уваги топ-20 нових легкових авто. яким віддавали перевагу українці протягом першого півріччя 2022-го:
- Renault Duster — 1 130 шт;
- Toyota RAV-4 — 756;
- Renault Logan — 417;
- Mitsubishi Outlander — 415;
- Volkswagen T-Roc — 376;
- Nissan X-Trail — 328;
- Volkswagen Touareg — 317;
- Hyundai Tucson — 311;
- Toyota Yaris Cross — 310;
- Chery Tiggo 2 — 290;
- Toyota Highlander — 281;
- Skoda Octavia — 254;
- Mazda CX-5 — 253;
- Haval H6 — 247;
- Chery Tiggo 4 — 244;
- Renault Sandero — 232;
- Ford Escape/Kuga — 225;
- Chevrolet Cobalt — 217;
- Nissan Juke — 206;
- Toyota Land Cruiser Prado — 205.
Читайте також:
Названо найпопулярніший середній вік легкових авто в Україні та які моделі є найстарішими з українськими номерами
Чому в Україні не розвивається ринок електромобілів та як може відбутися масовий перехід на "зелені" авто: експерти дали відповідь
Українці у воєнний час придбали майже 300 тисяч вживаних авто: топ-20 моделей із пробігом першого півріччя 2022-го