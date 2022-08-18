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Які нові легкові автомобілі найчастіше купували українці у першій половині 2022 року: топ-20 моделей

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Які нові легкові автомобілі найчастіше купували українці у першій половині 2022 року: топ-20 моделей

Фото: renault.ua

Складено рейтинг найпопулярніших нових автомобілів, яким віддавали українці від січня до липня 2022 року.

Зазначається, що в першій половині 2022 року українці зареєстрували 18,5 тисячі нових легковиків. Це на 64% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Понад 90% із них привезли з-за кордону.

Відповідну статистику надали експерти Інституту досліджень авторинку.

Щодо марок, то лідером першого півріччя став Renault. Цікаво, що частка автомобілів цього бренду серед загальної кількості реєстрацій зменшилась із 14,3% до 14,2%, якщо порівнювати із результатом аналогічного періоду минулого 2021 року. Проте навіть такий показник дозволив посунути торішнього лідера Toyota та очолити рейтинг. Частка останньої зменшилася із 14,8% до 13,9%. Третє місце топ-20 зайняв Volkswagen. Його частка зросла із 5,1% до 6,8%.

Натомість KIA, який був на третьому місці ще торік, суттєво "здала": із 7,2% до 1%. Протягом першої половини 2022 року українці зареєстрували лише 171 автомобіль. Четверте місце посів Hyundai, котрий збільшив свою частку на ринку з 5% до 6,7% та піднявся на одну сходинку в рейтингу. Частка китайського Chery зросла з 4,1% до 5,3% та дозволила піднятися з одинадцятого на п’яте місце. З топ-10 вибули Peugeot, Mercedes-Benz та BMW. Їх місце зайняли відповідно Audi, Mazda та Skoda.

Щодо моделей, то лідером виявився Renault Duster (1 130 зареєстрованих авто). Цікаво, що більшість від цієї кількості — 68,5%, 774 штуки — придбали юридичні особи. На другому місці розмістився торішній лідер — Toyota RAV-4 (756). Третє місце зайняв бюджетний Renault Logan (417).

До вашої уваги топ-20 нових легкових авто. яким віддавали перевагу українці протягом першого півріччя 2022-го:

  • Renault Duster — 1 130 шт;
  • Toyota RAV-4 — 756;
  • Renault Logan — 417;
  • Mitsubishi Outlander — 415;
  • Volkswagen T-Roc — 376;
  • Nissan X-Trail — 328;
  • Volkswagen Touareg — 317;
  • Hyundai Tucson — 311;
  • Toyota Yaris Cross — 310;
  • Chery Tiggo 2 — 290;
  • Toyota Highlander — 281;
  • Skoda Octavia — 254;
  • Mazda CX-5 — 253;
  • Haval H6 — 247;
  • Chery Tiggo 4 — 244;
  • Renault Sandero — 232;
  • Ford Escape/Kuga — 225;
  • Chevrolet Cobalt — 217;
  • Nissan Juke — 206;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 205.

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