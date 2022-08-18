Які нові легкові автомобілі найчастіше купували українці у першій половині 2022 року: топ-20 моделей

Зазначається, що в першій половині 2022 року українці зареєстрували 18,5 тисячі нових легковиків. Це на 64% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Понад 90% із них привезли з-за кордону.

Відповідну статистику надали експерти Інституту досліджень авторинку.

Щодо марок, то лідером першого півріччя став Renault. Цікаво, що частка автомобілів цього бренду серед загальної кількості реєстрацій зменшилась із 14,3% до 14,2%, якщо порівнювати із результатом аналогічного періоду минулого 2021 року. Проте навіть такий показник дозволив посунути торішнього лідера Toyota та очолити рейтинг. Частка останньої зменшилася із 14,8% до 13,9%. Третє місце топ-20 зайняв Volkswagen. Його частка зросла із 5,1% до 6,8%.

Натомість KIA, який був на третьому місці ще торік, суттєво "здала": із 7,2% до 1%. Протягом першої половини 2022 року українці зареєстрували лише 171 автомобіль. Четверте місце посів Hyundai, котрий збільшив свою частку на ринку з 5% до 6,7% та піднявся на одну сходинку в рейтингу. Частка китайського Chery зросла з 4,1% до 5,3% та дозволила піднятися з одинадцятого на п’яте місце. З топ-10 вибули Peugeot, Mercedes-Benz та BMW. Їх місце зайняли відповідно Audi, Mazda та Skoda.

Щодо моделей, то лідером виявився Renault Duster (1 130 зареєстрованих авто). Цікаво, що більшість від цієї кількості — 68,5%, 774 штуки — придбали юридичні особи. На другому місці розмістився торішній лідер — Toyota RAV-4 (756). Третє місце зайняв бюджетний Renault Logan (417).

До вашої уваги топ-20 нових легкових авто. яким віддавали перевагу українці протягом першого півріччя 2022-го:

Renault Duster — 1 130 шт;

— 1 130 шт; Toyota RAV-4 — 756;

— 756; Renault Logan — 417;

— 417; Mitsubishi Outlander — 415;

— 415; Volkswagen T-Roc — 376;

— 376; Nissan X-Trail — 328;

— 328; Volkswagen Touareg — 317;

— 317; Hyundai Tucson — 311;

— 311; Toyota Yaris Cross — 310;

— 310; Chery Tiggo 2 — 290;

— 290; Toyota Highlander — 281;

— 281; Skoda Octavia — 254;

— 254; Mazda CX-5 — 253;

— 253; Haval H6 — 247;

— 247; Chery Tiggo 4 — 244;

— 244; Renault Sandero — 232;

— 232; Ford Escape/Kuga — 225;

— 225; Chevrolet Cobalt — 217;

— 217; Nissan Juke — 206;

— 206; Toyota Land Cruiser Prado — 205.

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