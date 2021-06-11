Які нові легкові автомобілі є найпопулярнішими в України у 2021 році: названо топ-10 моделей

Майже всі вони представляють один сегмент.

Складено рейтинг топ-10 популярних нових легкових автомобілів на українському ринку в 2021 році.

Так, від січня до травня цього року в Україні було реалізовано 39,6 тисячі нових легкових автомобілів, передає "Укравтопром". Зазначається, що в Україні 9 з 10 найбільш продаваних авто – це кросовери. За перші п’ять місяців вони заволоділи 3/4 українського ринку нових легкових автомобілів.

Найпопулярнішим новим легковим автомобілем в країні став Toyota RAV4. Від січня до травня українці придбали 2 586 його екземплярів. Другим та третім найпопулярнішим автомобілем стали KIA Sportage та Renault Duster, яких придбали у кількості 2 235 та 2 110 одиниць відповідно.

Associated Press

Також до списку найпопулярніших нових машин увійшли: Renault Sandero – 1 207 одиниць , Renault Logan – 1 134 , Nissan Qashqai – 1 117 , Volkswagen Touareg – 966 , Hyundai Tucson – 877 , Toyota Land Cruiser Prado – 846 та Mazda CX5 – 823 .

У травні продали 5,7 тисяч кросоверів за загального обсягу ринку нових авто 8,4 тисячі. Відповідно машини цього сегменту зайняли 67,5% ринку, хоча взимку цей показник був на рівні 70%. Можливо це пов’язано із приходом тепла і не такою великою потребою купляти позашляховик.

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Минулого місяця українці придбали 60,2% бензинових моделей, 26,3% – дизельних, 11,3% – гібридних, а решта – електричні або оснащені ГБО. Найдоступнішим новим кросовером є Chery Tiggo 2, який коштує 10 400 доларів. Він також є найдешевшим кросовером з автоматичною коробкою передач із ціною 13 500 доларів.

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