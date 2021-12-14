Які порушення ПДР зможуть фіксувати громадяни за допомогою смартфона в Україні

На цьому також можна буде заробити.

Як відомо, в середині липня 2021 року з'явилася інформація, що в Україні можуть дозволити водіям заробляти на порушниках ПДР.

За інформацією МВС, народні депутати наразі розглядають законопроєкт, який дасть змогу поліцейським штрафувати порушників правил дорожнього руху на основі відео свідків, яке вони зняли зі свого смартфону.

Так, у понеділок, 13 грудня, на підкомітеті з питань законодавства про адміністративні правопорушення Комітету з правоохоронної діяльності з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України розглянуто законопроєкт №5798, який передбачає зменшення аварій на дорогах. Завдяки фіксації порушень правил дорожнього руху на мобільний застосунок, швидкість реагування та покарання порушників планується збільшити в кілька разів.

Зазначається, що цей законопроєкт передбачає фіксацію порушення ПДР з будь- якого мобільного пристрою, на якому буде встановлено певний мобільний застосунок. Першочергово планується запустити фіксацію таких правопорушень:

проїзд на червоне світло світлофора;

перетин подвійної смуги;

проїзд смугою громадського транспорту;

проїзд залізничного переїзду на заборонений сигнал;

перешкоджання проїзду спецтехніки, зокрема: пожежна машина, поліцейська автівка, машина швидкої допомоги.

Планується, що відзняте правопорушення за допомогою мобільного застосунку передаватиметься онлайн в поліцію. Далі відповідальний громадянин отримує відповідь від правоохоронців щодо реєстрації порушення і його подальшої долі. А правопорушнику надсилається штраф з доданням відеофіксації його порушення.

"Експерти впевнені, що таке нововведення значно пришвидшить реагування поліції на правопорушення, а водії стануть більш обачними на дорозі знаючи, що їх правопорушення може бути зафіксовано в будь-який момент. Також експерти наголошують, що завдяки цьому застосунку зменшиться кількість безкарних правопорушників. Адже застосунок не фіксує хто наразі перебуває за кермом мажор, депутат чи високопосадовець, тому фіксуватиме абсолютно всі порушення ПДР", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що завдяки мобільному застосунку порушення будуть фіксуватися навіть в найвіддаленіших куточках України. В містечках і селищах, де не планується встановлення камер фіксації в найближчі роки, люди зможуть самостійно фіксувати порушення, що є реалізацією права громадян на реальне народовладдя. 15-го грудня розгляд цього законопроєкту продовжиться.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко наголосив на тому, що водій зможе натиснути на екран смартфону і останні 30 секунд відео з порушенням ПДР надійдуть до поліції, яка матиме право на основі цього відео скласти адмінпротокол на порушника. Щодо винагороди за це, то вона повинна становити 10% від суми штрафу.