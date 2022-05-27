Які водії та на який період можуть перетинати кордон: уряд дав роз'яснення

Які водії та на який період можуть перетинати кордон: уряд дав роз'яснення

Уряд опублікував постанову від 20 травня 2022 р. № 615, в якій визначив порядок перетину українського кордону професійними водіями в умовах воєнного стану.

Зокрема, перетинати кордон мають право дві категорії водіїв.

Перша категорія – водії, які здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги для Збройних Сил чи інших військових формувань, а також населення України. Обмежень щодо типу чи маси транспортних засобів у цій категорії немає, передає Auto24.

Інформація про водіїв, які перевозять такі вантажі, має бути доступна Держприкордонслужбі у спеціальній інформаційній системі, адміністратором якої є "Укртрансбезпека".

Ця організація розміщує дані водіїв на основі листів від таких організацій:

військових, правоохоронних органів;

військових адміністрацій;

медичних закладів;

відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Водій вноситься в систему на 6 місяців, а перебувати за кордоном може не більше 30 днів. Якщо цей строк перевищено, дозвіл на виїзд за кордон такому водію скасовується.

Також дозволено перетин кордону водію комерційної організації, яка має ліцензію на міжнародні перевезення, але лише на автомобілі масою понад 3 500 кг, який належить цій організації. Водночас, якщо це вантажівка, то в ньому може бути лише один водій, якщо автобус – два. Цим категоріям водіїв дозволено бути за кордоном максимум 45 днів. Утім, прикордонники можуть не випустити водія, внесеного в базу "Укртрансбезпеки", якщо мета поїздки не підтверджена.

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