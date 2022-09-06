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Які вживані авто найчастіше купували українці в серпні: топ-5 моделей машин із пробігом, ввезених з-за кордону

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Які вживані авто найчастіше купували українці в серпні: топ-5 моделей машин із пробігом, ввезених з-за кордону

Фото: Associated Press

Стало відомо, які вживані автомобілі користувалися найбільшою популярністю серед українців за підсумками останнього місяця літа 2022 року.

Так, за минулий місяць українці зареєстрували 16,6 тисячі уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що така кількість реєстрацій імпортного секонд-хенду виявилася утричі меншою за показник серпня 2021 року. Відносно липня поточного року поповнення українського автопарку вживаними авто зменшилося на 64%.

Найчастіше на українські номери в серпні переходили автомобілі моделі Volkswagen Golf. Впродовж місяця українці зареєстрували 987 автомобілів цієї моделі.

Другий результат у Renault Megane - 841 розмитнених і зареєстрованих авто. На третьому місці Volkswagen Passat – 773 одиниці. Продовжує список Skoda Octavia, власниками цієї моделі в серпні стали 499 українців. Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 482 одиниці.

Усього від січня до серпня 2022 року українські номери отримали майже 327 тисяч вживаних машин, завезених з інших країн, що на 9% більше ніж торік та у 13,4 раза більше ніж нових легкових авто, зареєстрованих за той самий період.

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