Які вживані авто найчастіше купували українці в серпні: топ-5 моделей машин із пробігом, ввезених з-за кордону

Стало відомо, які вживані автомобілі користувалися найбільшою популярністю серед українців за підсумками останнього місяця літа 2022 року.

Так, за минулий місяць українці зареєстрували 16,6 тисячі уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що така кількість реєстрацій імпортного секонд-хенду виявилася утричі меншою за показник серпня 2021 року. Відносно липня поточного року поповнення українського автопарку вживаними авто зменшилося на 64%.

Найчастіше на українські номери в серпні переходили автомобілі моделі Volkswagen Golf. Впродовж місяця українці зареєстрували 987 автомобілів цієї моделі.

Другий результат у Renault Megane - 841 розмитнених і зареєстрованих авто. На третьому місці Volkswagen Passat – 773 одиниці. Продовжує список Skoda Octavia, власниками цієї моделі в серпні стали 499 українців. Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 482 одиниці.

Усього від січня до серпня 2022 року українські номери отримали майже 327 тисяч вживаних машин, завезених з інших країн, що на 9% більше ніж торік та у 13,4 раза більше ніж нових легкових авто, зареєстрованих за той самий період.

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