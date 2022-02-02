Які вживані автомобілі користувалися найбільшою популярністю серед українців: топ-10 машин із пробігом за підсумками січня

Які вживані автомобілі користувалися найбільшою популярністю серед українців: топ-10 машин із пробігом за підсумками січня

Попит у цьому сегменті дещо зменшився.

Ринок вживаних автомобілів за підсумками січня 2022 року в Україні показав певне падіння.

Як повідомляє Інститут досліджень авторинку, українці протягом минулого місяця купили 111,8 тисячі легкових авто з пробігом. З цього числа — 79,4 тисячі внутрішній перепродаж, 32,4 тисячі — перші реєстрації легковиків, що прибули із-за кордону.

Так, порівняно із січнем 2021 року, загальний об’єм ринку зріс на 22,5%. Утім, порівнянно з попереднім місяцем (груднем 2021 року) загальний обсяг ринку знизився на 25,3%. Імпорт вживаних авто впав більше (на 34%), внутрішній перепродаж — менше (на 21%). Частка імпорту вживаних авто в структурі вторинного ринку зменшилася від 32,8% до 29%.

Так, серед причин негативної динаміки ринку у січні 2022 року експерти виділяють:

Період "свят". Сезонне падіння продажів у перший місяць року спостерігається щоразу.

Подорожчання вживаних автомобілів за кордоном та складнощі з їх купівлею через дефіцит. Українці ще не звикли до вищих цін та не готові переплачувати. Цікаво, що ціни на внутрішньому ринку майже не змінилися.

Здорожчання вартості розмитнення вживаних авто. Хоч офіційно закони не змінювалися, імпортні автомобілі з пробігом митниця почала оцінювати дорожче. Як наслідок, зросли суми податків, які потрібно платити під час митного оформлення. Як наслідок — об’єми імпорту суттєво впали.

Загальна невизначеність на ринку. Коли немає впевненості у завтрашньому дні, покупку автомобіля відкладають, а бізнес робить "паузу". Впливає на це як інформація про загрозу можливого військового вторгнення Росії, так і подорожчання вживаних авто за кордоном, а також і проблеми з визначенням митної вартості імпортних авто.

До вашої уваги топ-10 машин із пробігом, які купували українці у січні 2022 року :

Volkswagen Golf — 1 818

— Volkswagen Passat — 1 784

— Skoda Octavia — 1 453

— Renault Megane — 1 282

— Renault Scenic — 1 017

— Ford Focus — 975

— Opel Zafira — 789

— Opel Astra — 738

— Skoda Fabia — 611

— Volkswagen Touran — 598

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