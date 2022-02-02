Які вживані автомобілі користувалися найбільшою популярністю серед українців: топ-10 машин із пробігом за підсумками січня

Попит у цьому сегменті дещо зменшився.
Ринок вживаних автомобілів за підсумками січня 2022 року в Україні показав певне падіння.
Як повідомляє Інститут досліджень авторинку, українці протягом минулого місяця купили 111,8 тисячі легкових авто з пробігом. З цього числа — 79,4 тисячі внутрішній перепродаж, 32,4 тисячі — перші реєстрації легковиків, що прибули із-за кордону.
Так, порівняно із січнем 2021 року, загальний об’єм ринку зріс на 22,5%. Утім, порівнянно з попереднім місяцем (груднем 2021 року) загальний обсяг ринку знизився на 25,3%. Імпорт вживаних авто впав більше (на 34%), внутрішній перепродаж — менше (на 21%). Частка імпорту вживаних авто в структурі вторинного ринку зменшилася від 32,8% до 29%.
Так, серед причин негативної динаміки ринку у січні 2022 року експерти виділяють:
- Період "свят". Сезонне падіння продажів у перший місяць року спостерігається щоразу.
- Подорожчання вживаних автомобілів за кордоном та складнощі з їх купівлею через дефіцит. Українці ще не звикли до вищих цін та не готові переплачувати. Цікаво, що ціни на внутрішньому ринку майже не змінилися.
- Здорожчання вартості розмитнення вживаних авто. Хоч офіційно закони не змінювалися, імпортні автомобілі з пробігом митниця почала оцінювати дорожче. Як наслідок, зросли суми податків, які потрібно платити під час митного оформлення. Як наслідок — об’єми імпорту суттєво впали.
- Загальна невизначеність на ринку. Коли немає впевненості у завтрашньому дні, покупку автомобіля відкладають, а бізнес робить "паузу". Впливає на це як інформація про загрозу можливого військового вторгнення Росії, так і подорожчання вживаних авто за кордоном, а також і проблеми з визначенням митної вартості імпортних авто.
До вашої уваги топ-10 машин із пробігом, які купували українці у січні 2022 року:
- Volkswagen Golf — 1 818
- Volkswagen Passat — 1 784
- Skoda Octavia — 1 453
- Renault Megane — 1 282
- Renault Scenic — 1 017
- Ford Focus — 975
- Opel Zafira — 789
- Opel Astra — 738
- Skoda Fabia — 611
- Volkswagen Touran — 598
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