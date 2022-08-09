Які вживані автомобілі найчастіше ввозили українці з-закордону в липні: топ-5 моделей

Так, у липні український автопарк поповнили майже 45,8 тисячі вживаних легкових авто, що на 16% менше, ніж торік і майже вдвічі менше, ніж у червні цього року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості: 10% випало на автомобілі віком до 5 років, 15% склали легковики від 6 до 10 років, а 75% авто були виготовлені більше 10 років тому. Найбільшу кількість реєстрацій уживаних машин, що у липні перейшли на українські номери, було оформлено у Львівській області – 14% від загальної кількості. Волинську прописку отримали 11% авто. Третій результат у Рівненської області – 8% реєстрацій розмитнених легкових авто з пробігом.

Щодо найпопулярніших моделей, які були ввезені з-за кордону в липні, то топ-5 списку має такий вигляд:

Volkswagen Passat – 2,8 тисячі екземплярів;

Volkswagen Golf – 2,7 тис.;

Renault Megane – 2,2 тис.;

Skoda Octavia – 1,7 тис.;

Ford Focus – 1,3 тис.

Усього від початку року на українську реєстрацію перейшли 310,2 тисячі вживаних легкових авто, що майже на чверть більше ніж за аналогічний період минулого року.

Як відомо, 21 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі - від 1 липня. 30 червня цей документ підписав президент України - Володимир Зеленський.

Таким чином, відбувся "відкат" до системи розмитнення, ухваленої ще попереднім скликанням Верховної Ради восени 2018 року під тиском громадськості — руху власників так званих "євроблях".

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