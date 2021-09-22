Які вживані автомобілі українці найчастіше переводять на ГБО: топ-20 моделей

Попит у цьому сегменті дещо зменшився.
Названо топ-20 автомобілів на ГБО, які купували українці в липні 2021 року.
Про це йдеться в Auto.RIA.
Зазначається, що минулого місяця українці придбали 23,7 тисячі легкових авто, які мали документи про офіційну реєстрацію газобалонного обладнання. Всього на автомобілі з ГБО, які перепродували або вперше реєстрували на вторинному ринку, довелося 18,2%. Це найнижчий показник від початку року.
Отже, список найпопулярніших машин "на газу" за підсумками липня серед українських автомобілістів має такий вигляд:
- Daewoo Lanos Sens – 2 116 одиниць;
- ВАЗ 2109/99 – 748;
- Chevrolet Aveo/Vida – 691;
- Skoda Octavia – 665;
- Volkswagen Passat – 586;
- Toyota Camry – 441;
- Chevrolet Lacetti – 428;
- Renault Dacia Logan – 373;
- Volkswagen Golf – 366;
- Mitsubishi Lancer – 350;
- Nissan Rogue/X–Trail – 327;
- ВАЗ 2107 – 323;
- ВАЗ 2110 – 319;
- Skoda Fabia – 312;
- Mitsubishi Outlander – 311;
- Opel Astra – 308;
- Hyundai Tucson/ix35 – 292;
- Opel Vectra – 278;
- ЗАЗ 1103 "Славута" – 261;
- ВАЗ 2106 – 248.
Раніше автомобілістам розповіли, який комерційний транспорт вигідно переводити на газову установку.