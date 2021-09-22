Які вживані автомобілі українці найчастіше переводять на ГБО: топ-20 моделей

Які вживані автомобілі українці найчастіше переводять на ГБО: топ-20 моделей

Попит у цьому сегменті дещо зменшився.

Названо топ-20 автомобілів на ГБО, які купували українці в липні 2021 року.

Про це йдеться в Auto.RIA.

Зазначається, що минулого місяця українці придбали 23,7 тисячі легкових авто, які мали документи про офіційну реєстрацію газобалонного обладнання. Всього на автомобілі з ГБО, які перепродували або вперше реєстрували на вторинному ринку, довелося 18,2%. Це найнижчий показник від початку року.

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Отже, список найпопулярніших машин "на газу" за підсумками липня серед українських автомобілістів має такий вигляд:

Daewoo Lanos Sens – 2 116 одиниць;

ВАЗ 2109/99 – 748;

Chevrolet Aveo/Vida – 691;

Skoda Octavia – 665;

Volkswagen Passat – 586;

Toyota Camry – 441;

Chevrolet Lacetti – 428;

Renault Dacia Logan – 373;

Volkswagen Golf – 366;

Mitsubishi Lancer – 350;

Nissan Rogue/X–Trail – 327;

ВАЗ 2107 – 323;

ВАЗ 2110 – 319;

Skoda Fabia – 312;

Mitsubishi Outlander – 311;

Opel Astra – 308;

Hyundai Tucson/ix35 – 292;

Opel Vectra – 278;

ЗАЗ 1103 "Славута" – 261;

ВАЗ 2106 – 248.

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