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Які вживані автомобілі українці найчастіше переводять на ГБО: топ-20 моделей

Які вживані автомобілі українці найчастіше переводять на ГБО: топ-20 моделей

Попит у цьому сегменті дещо зменшився.

Названо топ-20 автомобілів на ГБО, які купували українці в липні 2021 року.

Про це йдеться в Auto.RIA.

Зазначається, що минулого місяця українці придбали 23,7 тисячі легкових авто, які мали документи про офіційну реєстрацію газобалонного обладнання. Всього на автомобілі з ГБО, які перепродували або вперше реєстрували на вторинному ринку, довелося 18,2%. Це найнижчий показник від початку року.

Отже, список найпопулярніших машин "на газу" за підсумками липня серед українських автомобілістів має такий вигляд:

  • Daewoo Lanos Sens – 2 116 одиниць;
  • ВАЗ 2109/99 – 748;
  • Chevrolet Aveo/Vida – 691;
  • Skoda Octavia – 665;
  • Volkswagen Passat – 586;
  • Toyota Camry – 441;
  • Chevrolet Lacetti – 428;
  • Renault Dacia Logan – 373;
  • Volkswagen Golf – 366;
  • Mitsubishi Lancer – 350;
  • Nissan Rogue/X–Trail – 327;
  • ВАЗ 2107 – 323;
  • ВАЗ 2110 – 319;
  • Skoda Fabia – 312;
  • Mitsubishi Outlander – 311;
  • Opel Astra – 308;
  • Hyundai Tucson/ix35 – 292;
  • Opel Vectra – 278;
  • ЗАЗ 1103 "Славута" – 261;
  • ВАЗ 2106 – 248.

Раніше автомобілістам розповіли, який комерційний транспорт вигідно переводити на газову установку.

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