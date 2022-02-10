Які вживані автомобілі українці найчастіше ввозять із США: топ-10 моделей

Майже половина належить кросоверам.

Українці продовжують активно цікавитися вживаними автомобілями з-за кордону.

Як повідомляє Інститут досліджень автринку, 2021 року до України привезли з-за кордону понад 600 тисяч машин із пробігом.

Зазначається, що цей показник виявився рекордним для українського авторинку. Більшість машин у 2021 році імпортували з країн Європейського Союзу, а частка машин з Америки виявилася удвічі меншою. Утім, вживані авто з-за океану все ще є досить популярними.

Так, машин з країн Америки, куди увійшли США, Канада та Мексика, було 27% (163 тисячі в кількісному вимірі). З інших країн українці привезли 44 тисячі авто, що склало 7,2% від загальної кількості.

Покупці "американських" машин бачать для себе наступні переваги — "свіжий" рік, вигідну ціну, менший пробіг і багату комплектацію. Проте на кожен товар є свій покупець, а факт такий: імпорт вживаних авто з Європи вдвічі перевищує імпорт з Америки, а частка машин з інших країн невелика.

Отже, до вашоъ уваги топ-10 вживаних авто з США 2021 року :

Volkswagen Jetta — 7 199 Volkswagen Passat — 6 833 Ford Fusion — 6 620 Ford Focus — 6 375 Ford Escape — 4 831 Dodge Journey — 4 137 Nissan Rogue — 3 510 Jeep Compass — 3 342 Jeep Cherokee — 3 267 Ford Fiesta — 2 847

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