Які вживані Hyundai найпопулярніші в Україні: топ-20 моделей

Найбільш продавані моделі цієї марки коштують в середньому менше 14 тисяч доларів.

З початку 2021 року в Україні придбали понад 45 тисяч вживаних автомобілів Hyundai, що становить 5% від загального обсягу вторинного ринку. Таким чином ця марка опинилася на шостому місці за популярністю серед машин з пробігом.

Серед цих авто 60% були із внутрішнього парку, а 40% – імпортовані з інших країн. Середній вік перших становив 11 років, а других – 8,7 років. Про це повідомили на сайті auto.ria, де назвали найпопулярніші в країні вживані моделі Hyundai.

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Найчастіше українці купували у цьому році Hyundai Sonata. Машина популярна серед приватних покупців та таксистів, тому що вона економна та зручна для перевезень. Найбільше обирали авто 2016 року випуску, які оснащені бензиновим двигуном. Середня ціна – 11 800 доларів.

Кросовер Tucson є другим за популярністю в країні. На ринку переважали європейські версії, хоча є також моделі із США. Найчастіше купували машину 2008 року на бензині або з ГБО. В середньому автомобіль коштує 9100 доларів.

На третьому місці за популярністю розташувався ще один кросовер Santa Fe. Найбільше українці обирали авто 2007 року з дизельним агрегатом. Середня вартість моделі становить 10 500 доларів.

Ще однією молодою машиною на ринку стала Elantra, яку обирали переважно 2016 року випуску. Бензинові моделі та з ГБО переважали серед інших. Середня ціна – 13 100 доларів.

Закриває п'ятірку найпопулярніших Hyundai модель Accent, яка виявилася і найдоступнішою. Середня її ціна становить 5700 доларів. Українці віддають перевагу переважно бензиновим авто та з ГБО, випущених у 2008 році.

auto.ria.com

Нагадаємо, раніше було названо найпопулярніші вживані Renault в Україні.

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