Які вживані кросовери найчастіше купують українці: названо топ-20 моделей

Попит у цьому сегменті стає все популярніше.
В Україні за підсумками вересня 2021 року було продано понад 26 тисяч вживаних кросоверів.
Як повідомляє Auto.RIA, подібний показник є одним з найвищих значень за кілька попередніх років. На цьому етапі пропозиція переважає над попитом (1,15 до 1), впритул наблизившись до ідеального балансу (1:1). Водночас на початку року перевага була в розмірі 1,6.
Так, найчастіше українці віддавали перевагу Nissan Rogue/X-Trail. Також до трійки лідерів увійшли Hyundai Tucson/ix35 і BMW X5.
Що стосується модельного ряду, то лідерство дісталося таким автомобілям:
- Nissan Rogue/X-Trail – 1 645 одиниць;
- BMW X5 – 1 127;
- Hyundai Tucson/ix35 – 1 043;
- Mitsubishi Outlander – 991;
- Volkswagen Tiguan – 945;
- Nissan Qashqai/Rogue – 918;
- Hyundai Santa Fe – 883;
- Ford Escape/Kuga – 863;
- Toyota RAV4 – 777;
- Volkswagen Touareg – 749;
- Kia Sportage – 641;
- Kia Sorento – 616;
- Honda CR-V – 591;
- Mazda CX-5 – 565;
- ВАЗ 2121 Нива – 529;
- Subaru Forester – 521;
- Dodge Journey – 497;
- Jeep Compass – 460;
- Jeep Cherokee – 459;
- Mercedes-Benz M-Class – 448.
Додамо, що за підсумками серпня трійка лідерів не зазнала змін, але BMW X5 вдалося посунути з другого місця Hyundai Tucson/ix35.
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