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Які вживані кросовери найчастіше купують українці: названо топ-20 моделей

Які вживані кросовери найчастіше купують українці: названо топ-20 моделей

Associated Press

Попит у цьому сегменті стає все популярніше.

В Україні за підсумками вересня 2021 року було продано понад 26 тисяч вживаних кросоверів.

Як повідомляє Auto.RIA, подібний показник є одним з найвищих значень за кілька попередніх років. На цьому етапі пропозиція переважає над попитом (1,15 до 1), впритул наблизившись до ідеального балансу (1:1). Водночас на початку року перевага була в розмірі 1,6.

Так, найчастіше українці віддавали перевагу Nissan Rogue/X-Trail. Також до трійки лідерів увійшли Hyundai Tucson/ix35 і BMW X5.

Що стосується модельного ряду, то лідерство дісталося таким автомобілям:

  • Nissan Rogue/X-Trail – 1 645 одиниць;
  • BMW X5 – 1 127;
  • Hyundai Tucson/ix35 – 1 043;
  • Mitsubishi Outlander – 991;
  • Volkswagen Tiguan – 945;
  • Nissan Qashqai/Rogue – 918;
  • Hyundai Santa Fe – 883;
  • Ford Escape/Kuga – 863;
  • Toyota RAV4 – 777;
  • Volkswagen Touareg – 749;
  • Kia Sportage – 641;
  • Kia Sorento – 616;
  • Honda CR-V – 591;
  • Mazda CX-5 – 565;
  • ВАЗ 2121 Нива – 529;
  • Subaru Forester – 521;
  • Dodge Journey – 497;
  • Jeep Compass – 460;
  • Jeep Cherokee – 459;
  • Mercedes-Benz M-Class – 448.

Додамо, що за підсумками серпня трійка лідерів не зазнала змін, але BMW X5 вдалося посунути з другого місця Hyundai Tucson/ix35.

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