Які вживані кросовери найчастіше купують українці: названо топ-20 моделей

Попит у цьому сегменті стає все популярніше.

В Україні за підсумками вересня 2021 року було продано понад 26 тисяч вживаних кросоверів.

Як повідомляє Auto.RIA, подібний показник є одним з найвищих значень за кілька попередніх років. На цьому етапі пропозиція переважає над попитом (1,15 до 1), впритул наблизившись до ідеального балансу (1:1). Водночас на початку року перевага була в розмірі 1,6.

Так, найчастіше українці віддавали перевагу Nissan Rogue/X-Trail. Також до трійки лідерів увійшли Hyundai Tucson/ix35 і BMW X5.

Що стосується модельного ряду, то лідерство дісталося таким автомобілям:

Nissan Rogue/X-Trail – 1 645 одиниць;

BMW X5 – 1 127;

Hyundai Tucson/ix35 – 1 043;

Mitsubishi Outlander – 991;

Volkswagen Tiguan – 945;

Nissan Qashqai/Rogue – 918;

Hyundai Santa Fe – 883;

Ford Escape/Kuga – 863;

Toyota RAV4 – 777;

Volkswagen Touareg – 749;

Kia Sportage – 641;

Kia Sorento – 616;

Honda CR-V – 591;

Mazda CX-5 – 565;

ВАЗ 2121 Нива – 529;

Subaru Forester – 521;

Dodge Journey – 497;

Jeep Compass – 460;

Jeep Cherokee – 459;

Mercedes-Benz M-Class – 448.

Додамо, що за підсумками серпня трійка лідерів не зазнала змін, але BMW X5 вдалося посунути з другого місця Hyundai Tucson/ix35.

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