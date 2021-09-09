Які вживані кросовери найпопулярніші в Україні: топ-20 моделей серпня

Трійка лідерів лишилася незмінною порівняно з минулим місяцем.

В Україні у серпні 2021 року було продано понад 14 тисяч вживаних кросоверів. Найпопулярнішими виробниками авто цього сегменту є Nissan, Jeep, Hyundai, Volkswagen та BMW.

Найбільш популярна модель в країні – Nissan Rogue/X-Trail, якого придбали 1 555 одиниць. Про це повідомили на сайті auto.ria, де назвали найпопулярніші вживані кросовери в Україні.

Крім X-Trail, у трійку найпопулярніших авто цього сегменту увійшли Hyundai Tucson та BMW X5, яких реалізували 1 016 та 999 екземплярів відповідно.

auto.ria.com

На четвертому місці розташувався Nissan Qashqai/Rogue, який піднявся на три рядки порівняно з липневим списком. Його придбали 898 українців.

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Водночас на три позиції опустився Ford Escape/Kuga, якого реалізували 778 екземплярів. На його місці у п'ятірці тепер Mitsubishi Outlander, який мав 883 продаж.

Був близьким до потрапляння у топ-20 Lexus RX, якому не вистачило 9 машин, щоб обійти Audi Q5. Всього на два авто від RX відстає Mercedes-Benz ML, а за ним йдуть Toyota Land Cruiser, Renault/Dacia Duster та BMW X3.

auto.ria.com

Раніше повідомлялося, що у липні вживані кросовери Nissan Rogue/X-Trail, BMW X5 та Hyundai Tucson продали у кількості 1 826, 1 212 та 1 093 одиниці відповідно.

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