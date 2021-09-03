Які вживані ліфтбеки можна придбати в Україні до 5 тисяч доларів: топ-10 моделей

Які вживані ліфтбеки можна придбати в Україні до 5 тисяч доларів: топ-10 моделей

Список із авто, які мають переваги седанів та зручний багажник.

Ліфтбеки – це дуже універсальні автомобілі. Вони мають корпус седана і відповідно його переваги: вишуканий вигляд, аеродинаміка та місткий багажник.

Проте з останнім ліфтбеки мають перевагу. У нього легше ставити вантаж і можна розташувати більш габаритні речі, тому що багажник відкривається разом із заднім склом. ТСН.Авто вирішило зібрати список із 10 вживаних моделей у такому кузові, які коштують менше 5 тисяч доларів.

Оголошення про їхні продажі опубліковані на сайті auto.ria.

Відкриває список Mazda 626 , випущена у 2000 році, за 4 500 доларів . Вона має 212 тисяч кілометрів пробігу, 1,8-літровий двигун на 100 кінських сил, механічну коробку передач та передній привод.

, випущена у 2000 році, за . Вона має 212 тисяч кілометрів пробігу, 1,8-літровий двигун на 100 кінських сил, механічну коробку передач та передній привод. Також серед вживаних ліфтбеків є Citroen Xsara 2002 року. Він оснащений агрегатом на 1,4 літри, механічною КП та переднім приводом. Раніше автомобіль проїхав 265 тис. км. Ціна – $3 999 .

2002 року. Він оснащений агрегатом на 1,4 літри, механічною КП та переднім приводом. Раніше автомобіль проїхав 265 тис. км. Ціна – . За 3 000 доларів продають Renault Laguna 2002 року. На одометрі у нього показує 247 000 км. У нього встановлений 1,9-літровий дизель, який видає 120 к.с., МКП та передній привод.

продають 2002 року. На одометрі у нього показує 247 000 км. У нього встановлений 1,9-літровий дизель, який видає 120 к.с., МКП та передній привод. Ford Scorpio Ghia 1987 року з 206 тисячами кілометрів пробігу продають за $4 000 . Під капотом у нього 2,9-літровий двигун на 150 к.с. Потужність передається через механічну коробку передач на всі колеса.

1987 року з 206 тисячами кілометрів пробігу продають за . Під капотом у нього 2,9-літровий двигун на 150 к.с. Потужність передається через механічну коробку передач на всі колеса. У бюджет в 5 000 доларів можна вкластися зі Skoda Octavia Tour 2004 року, яка має 200 тис. км пробігу. Вона оснащена агрегатом на 1,6 літри, механічною КП та переднім приводом.

можна вкластися зі 2004 року, яка має 200 тис. км пробігу. Вона оснащена агрегатом на 1,6 літри, механічною КП та переднім приводом. Також у кузові ліфтбек є популярний Ford Mondeo . За модель 2005 року просять $4 700 . Натомість можна отримати авто з 1,8-літровим двигуном, МКП та переднім приводом. Пробіг – 249 тисяч км.

. За модель 2005 року просять . Натомість можна отримати авто з 1,8-літровим двигуном, МКП та переднім приводом. Пробіг – 249 тисяч км. Наймолодший автомобіль у списку – Chery Amulet 2013 року. За 8 років він проїхав всього 34 000 кілометрів. У нього встановлена агрегат на 1,5 літри, механічна коробка передач та передній привод. Просять за авто 4 600 доларів .

2013 року. За 8 років він проїхав всього 34 000 кілометрів. У нього встановлена агрегат на 1,5 літри, механічна коробка передач та передній привод. Просять за авто . За $4 950 можна придбати Opel Vectra 2002 року. Він має 2,2-літровий двигун, механічну КП та передній привод. Раніше автомобіль проїхав 290 000 км.

можна придбати 2002 року. Він має 2,2-літровий двигун, механічну КП та передній привод. Раніше автомобіль проїхав 290 000 км. Mitsubishi Carisma 2000 року продають за 3 200 доларів . Під капотом він має дизель на 1,9 літри, а потужність передається через МКП на передні колеса. Пробіг – 300 тисяч кілометрів.

2000 року продають за . Під капотом він має дизель на 1,9 літри, а потужність передається через МКП на передні колеса. Пробіг – 300 тисяч кілометрів. Серед ліфтбеків також є популярна Toyota Corolla. Автомобіль 1999 року має 151 000 км пробігу, 1,6-літровий двигун, механічну коробку передач та передній привод. Ціна – $4 000 .

Раніше ТСН.Авто розповідав про 10 вживаних мінівенів, які можна придбати в Україні до 4 тисяч доларів.

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