Які вживані ліфтбеки можна придбати в Україні до 5 тисяч доларів: топ-10 моделей

Список із авто, які мають переваги седанів та зручний багажник.
Ліфтбеки – це дуже універсальні автомобілі. Вони мають корпус седана і відповідно його переваги: вишуканий вигляд, аеродинаміка та місткий багажник.
Проте з останнім ліфтбеки мають перевагу. У нього легше ставити вантаж і можна розташувати більш габаритні речі, тому що багажник відкривається разом із заднім склом. ТСН.Авто вирішило зібрати список із 10 вживаних моделей у такому кузові, які коштують менше 5 тисяч доларів.
Оголошення про їхні продажі опубліковані на сайті auto.ria.
- Відкриває список Mazda 626, випущена у 2000 році, за 4 500 доларів. Вона має 212 тисяч кілометрів пробігу, 1,8-літровий двигун на 100 кінських сил, механічну коробку передач та передній привод.
- Також серед вживаних ліфтбеків є Citroen Xsara 2002 року. Він оснащений агрегатом на 1,4 літри, механічною КП та переднім приводом. Раніше автомобіль проїхав 265 тис. км. Ціна – $3 999.
- За 3 000 доларів продають Renault Laguna 2002 року. На одометрі у нього показує 247 000 км. У нього встановлений 1,9-літровий дизель, який видає 120 к.с., МКП та передній привод.
- Ford Scorpio Ghia 1987 року з 206 тисячами кілометрів пробігу продають за $4 000. Під капотом у нього 2,9-літровий двигун на 150 к.с. Потужність передається через механічну коробку передач на всі колеса.
- У бюджет в 5 000 доларів можна вкластися зі Skoda Octavia Tour 2004 року, яка має 200 тис. км пробігу. Вона оснащена агрегатом на 1,6 літри, механічною КП та переднім приводом.
- Також у кузові ліфтбек є популярний Ford Mondeo. За модель 2005 року просять $4 700. Натомість можна отримати авто з 1,8-літровим двигуном, МКП та переднім приводом. Пробіг – 249 тисяч км.
- Наймолодший автомобіль у списку – Chery Amulet 2013 року. За 8 років він проїхав всього 34 000 кілометрів. У нього встановлена агрегат на 1,5 літри, механічна коробка передач та передній привод. Просять за авто 4 600 доларів.
- За $4 950 можна придбати Opel Vectra 2002 року. Він має 2,2-літровий двигун, механічну КП та передній привод. Раніше автомобіль проїхав 290 000 км.
- Mitsubishi Carisma 2000 року продають за 3 200 доларів. Під капотом він має дизель на 1,9 літри, а потужність передається через МКП на передні колеса. Пробіг – 300 тисяч кілометрів.
- Серед ліфтбеків також є популярна Toyota Corolla. Автомобіль 1999 року має 151 000 км пробігу, 1,6-літровий двигун, механічну коробку передач та передній привод. Ціна – $4 000.
Раніше ТСН.Авто розповідав про 10 вживаних мінівенів, які можна придбати в Україні до 4 тисяч доларів.