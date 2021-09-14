Які вживані Renault найпопулярніші в Україні: топ-20 моделей

На одну з моделей припадає чверть всіх продаж авто марки.

В Україні автомобілі Renault дуже популярні. За перші 8 місяців 2021 року на вторинному ринку було перепродано та вперше зареєстровані понад 50 тисяч автомобілів цієї марки.

Кількість перепродажів та перших реєстрацій майже рівна – імпортованих серед них 46,5%. Про це повідомили на сайті auto.ria, де проаналізували дані ГСЦ МВС та назвали найпопулярніші вживані Renault в Україні.

Понад чверть від усіх французьких автомобілів – це Megane, який є найпопулярнішим серед українців. Найчастіше купляли модель 2012 року випуску, авто з дизельними агрегатами та в кузові універсал. Середня ціна – $8 300.

На другому місці за популярністю мінівен Scenic, якого найбільше обирали 2010 року та з дизельним двигуном. В середньому він коштує 7 200 доларів. Також у трійку найбільш продаваних Renault увійшов Kangoo. Найчастіше купували авто 2008 року, а середня ціна моделі – 6 тисяч доларів.

Наступним йде фургон Trafic, який у своєму класі зазвичай потрапляє у першу п'ятірку за популярністю. На вторинному ринку переважали моделі 2007 року, з дизельними агрегатами та у пасажирському виконанні. Середня ціна – $8 800.

П'ятірку найпопулярніших Renault закриває Laguna, хоча у загальних рейтингах ця модель не потрапляє навіть до двадцятки. Українці переважно купували дизельні універсали, 2011 року випуску, середня ціна яких 7 900 доларів.

auto.ria.com

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