Які автомобілі з'являться на українському ринку до кінця 2021 року

Які автомобілі з'являться на українському ринку до кінця 2021 року

Дефіцит чипів та пандемія внесли свої корективи в ринок автомобілів, але деякі новинки таки доїдуть до нашої країни.

Автомобільний ринок України дуже великий, придбати авто взагалі не проблема, але з новими машинами є деякі проблеми.

Так, через пандемію та брак чипів, поставки нових авто дуже посунулись. Та деякі автовиробники зібрали волю у кулак та все ж таки стримали обіцянку та відправлять дилерам свої довгоочікувані моделі.

Про те, які новинки до кінця 2021 року з'являться в Україні, розбирався ТСН. Авто.

Ось наприклад невеличкий японський кросовер Nissan Qashqai 2022 модельного року. Це авто сподобалось українцям через його ціну, надійність та сучасний дизайн. Вже дуже скоро воно з’явиться у дилерських центрах і всі хто зробили попереднє замовлення зможуть насолодитись своїм авто.

Новий Opel Mokka-e, також незабаром можна буде побачити у наявності. Його родич звичайний Mokka з двигуном внутрішнього згоряння показав непогані показники продажів, тож німці очікують, що і електрична версія прийде до смаку вибагливим покупцям.

www.infocar.ua

Преміальне крос-купе DS4 Crossback вже виготовляється на заводі Opel в Рюссельхайме. Самі виробники повідомили, що виробництво йде за планом і вони зможуть доставити автомобіль усім охочим. А там, є на що чекати! Подивіться тільки на цей дизайн, він просто чарівний. Та вже традиційно французи "напхали" у свою новинку цілу купу крутих фішок. Тож мине не один тиждень, поки ви з усім розберетесь.

www.infocar.ua

Якщо ви хочете ще солідніше авто, то є сенс звернути увагу на DS9. Цей седан виготовлений у всіх найкращих французьких традиціях. Потужний двигун, гарний дизайн та просто шикарний салон, все що треба сучасній людині не за усі гроші світу.

wikipedia.org

Фанати Audi, тримайте себе в руках! Адже вже цього року стануть доступними для купівлі просто таки нереальні Audi e-tron S та Audi e-tron S Sportback. Це спортивні модифікації e-tron, яким зробили підтяжку та трохи осучаснили. Тож будьте обережні, ваші гаманці у небезпеці!

www.infocar.ua

А якщо вам треба солідний позашляховик, який буде адекватно коштувати та не буде завдавати проблем, дочекайтесь Infiniti QX55. Дивлячись на це авто, одразу можна сказати, що дизайнери гарно попрацювали. Великий кліренс та потужний двигун покращують цей ансамбль і додадуть щастя майбутньому власнику.

drive2.ru

Раніше розповідалося про те, що до України розпочалося постачання автомобілів нової марки.

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