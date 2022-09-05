Яким новим комерційним авто надавали перевагу українці в серпні: топ-5 марок

Стало відомо, які нові комерційні автомобілі користувалися найбільшою популярністю серед українців в останній місяць літа 2022 року.

Зазначається, що впродовж серпня в Україні було зареєстровано 507 комерційних автомобілів (вантажні та спец).

Про це повідомляє "Укравтопром".

Отже, відносно серпневого показника 2021 року, ринок нових комерційних авто зменшився на 62%, а зниження від попереднього місяця становило майже 15%.

Серед нових комерційних авто найбільшим попитом минулого місяціякористувалися автомобілі марки Renault, яких було зареєстровано 81 одиниця.

На другому місці Mercedes-Benz – 72. Третя сходинка рейтингу у Scania – 58. Четвертий результат належить DAF – 40. Замикає топ-5 рейтингу – Volkswagen, 39 нових комерційних авто якого отримали свої перші реєстраційні номери минулого місяця.

Усього від початку року в Україні було зареєстровано 4,3 тисячі нових комерційних автомобілів, що майже на 56% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Читайте також:

Які марки нових легкових авто користувалися найбільшим попитом на українському ринку в серпні та яка модель стала бестселером

Які комерційні авто найчастіше купували українці в першому півріччі 2022 року: топ-10 нових та вживаних моделей

Названо найпопулярніші електромобілі в усіх сегментах, яким віддавали перевагу українці в першому півріччі 2022 року