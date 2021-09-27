Якими автомобілями володіє Олександр Усик: колекція боксера

Спортсмен любить машини і особисто за ними доглядає.

Українець Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO. Це йому вдалося зробити у поєдинку з британцем Ентоні Джошуа, якого він переміг.

Крім боксу спортсмен також захоплюється автомобілями, яких у його житті було менше десятка, але моделі солідні. На яких саме машинах їздить боксер розповіли на сайті "АвтоПортал".

Вперше керувати авто Усик спробував у підлітковому віці. Тоді він їздив у "Москвичі-412" його батька, в якому і навчився керувати.

Першим особистим авто Олександра стала стала Skoda Octavia A5, яку він прикрасив зображенням Мохаммеда Алі. У 2013 році автомобіль потрапив в ДТП у Сімферополі, але після цього спортсмен від нього не відмовився, і їздив на ньому ще щонайменше декілька років.

autoportal.ua

Колись боксер придбав кросовер Kia Sorento, але через два тижні машину розбила його дружина. У 2012-му за перемогу на Олімпіаді-2012 Олександр від Федерації боксу України отримав Volvo XC90.

Потім він їздив на позашляховику Toyota Land Cruiser 200, який він дуже полюбив.

"Мені дуже подобається моя Toyota Land Cruiser 200, я не знаю яка машина може бути краще. Я їздив на інших, набагато більш дорогих авто, але в підсумку я пересуваюся практично тільки на "Крузер". Можна сказати, що я знайшов свій автомобіль", - сказав Усик.

Згодом у нього були Lexus LX, Mercedes-Benz GLS та Audi RS Q8. Останню модель він купив влітку 2020 року.

"Автомобілі мені дуже подобаються, я можна сказати "кайфую" від них. Сам люблю доглядати за своєю машиною, якщо час дозволяє. У мене навіть спеціальний пилесосик є", - розповів боксер.

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