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Який автомобіль придбати замість популярного кросовера Nissan X-Trail: найцікавіші варіанти на українському ринку

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Який автомобіль придбати замість популярного кросовера Nissan X-Trail: найцікавіші варіанти на українському ринку

drive2.ru

На українському ринку велика кількість привабливих варіантів.

Зима потроху закінчується і під снігом почали з’являтись перші ями на асфальті. Дивлячись на них, стає зрозуміло, що автомобіль повинен мати високий кліренс. Саме тому багато українців обирають недорогий та надійний кросовер Nissan X-Trail. Коштує таке авто – 767 900 грн (приблизно 27 400 доларів. Під капотом ви знайде двигун – на 2 літри, який працює у парі з непоганим варіатором.

Та якщо ви не впевнені у цьому авто, тоді ТСН.Авто пропонує вам добірку найкращих автомобільних аналогів.

Розпочнемо з компактного та стильного кросовера – Peugeot 2008. За нього дилери просять 689 694 грн (приблизно 24 600 доларів). Його обладнали невеликим турбованим двигуном – на 1.2 літра та звичайною автоматичною коробкою передач. Дизайн автомобіля дуже сучасний та незвичайний. На такому авто ви точно будете виділятися у потоці. Також, за старою французькою традицією, автомобіль має дуже багато опцій.

© https://www.pnzdrive.ru
https://www.pnzdrive.ru

Ще один невеличкий кросовер, але від німців – Volkswagen T-Cross. Це авто коштує 705 994 грн (приблизно 25 200 доларів). За цей цінник пропонують автомобіль з доволі непоганим турбованим двигуном об’ємом 1 літр, який працює у парі з сучасною DSG коробкою на 7 ступенів. Комплектація вже непогана - вона має 6 Airbag, автоматичне освітлення з LED лампами, підігрів сидінь і давачі світла та дощу.

© topgear.com
topgear.com

Тепер майже народний автомобіль – KIA Sportage. Таке авто коштує 716 722 грн (приблизно 25 590 доларів). Під капотом у нього розмістився двигун на – 2 літри, а йому допомагає звичайна та надійна АКПП на 6 передач. В комплектації ви знайдете: давачі дощу та світла, підігрів сидінь, задні парктроніки та камера заднього виду. Досить непоганий автомобіль за досить демократичний цінник. Тим паче, що авто отримало новий цікавий дизайн.

© kia.ua
kia.ua

Ще один цікавий автомобіль – Mazda CX3. За нього треба заплатити 738 700 грн (приблизно 26 300 доларів). Під капотом у нього атмосферний двигун – на 2 літра з традиційним автоматом. Комплектація непогана: давачі світла та дощу, підігрів сидінь та досить непогана медіасистема. Також, ці автомобілі доволі надійні та комфортні.

© https://auto.ironhorse.ru
https://auto.ironhorse.ru

І наостанок розглянемо популярний корейський кросовер – Hyundai Tucson. За нього потрібно викласти 757 800 грн (приблизно 27 050 доларів). Під капотом у нього традиційний двигун – на 2 літри та звичайна АКПП на 6 передач, звісно зірок з неба вона не збирає, але дуже надійна. Не забувайте про дуже футуристичний дизайн машини, за ці гроші ви отримуєте багато стилю, непогану комплектацію та надійність.

© https://topruscar.ru
https://topruscar.ru

Нагадаємо, про те, яке авто придбати замість кросовера Mitsubishi Outlander: найцікавіші варіанти на українському ринку.

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