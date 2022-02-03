Який автомобіль придбати замість популярного кросовера Nissan X-Trail: найцікавіші варіанти на українському ринку

На українському ринку велика кількість привабливих варіантів.

Зима потроху закінчується і під снігом почали з’являтись перші ями на асфальті. Дивлячись на них, стає зрозуміло, що автомобіль повинен мати високий кліренс. Саме тому багато українців обирають недорогий та надійний кросовер Nissan X-Trail. Коштує таке авто – 767 900 грн (приблизно 27 400 доларів. Під капотом ви знайде двигун – на 2 літри, який працює у парі з непоганим варіатором.

Та якщо ви не впевнені у цьому авто, тоді ТСН.Авто пропонує вам добірку найкращих автомобільних аналогів.

Розпочнемо з компактного та стильного кросовера – Peugeot 2008. За нього дилери просять 689 694 грн (приблизно 24 600 доларів). Його обладнали невеликим турбованим двигуном – на 1.2 літра та звичайною автоматичною коробкою передач. Дизайн автомобіля дуже сучасний та незвичайний. На такому авто ви точно будете виділятися у потоці. Також, за старою французькою традицією, автомобіль має дуже багато опцій.

https://www.pnzdrive.ru

Ще один невеличкий кросовер, але від німців – Volkswagen T-Cross. Це авто коштує 705 994 грн (приблизно 25 200 доларів). За цей цінник пропонують автомобіль з доволі непоганим турбованим двигуном об’ємом 1 літр, який працює у парі з сучасною DSG коробкою на 7 ступенів. Комплектація вже непогана - вона має 6 Airbag, автоматичне освітлення з LED лампами, підігрів сидінь і давачі світла та дощу.

topgear.com

Тепер майже народний автомобіль – KIA Sportage. Таке авто коштує 716 722 грн (приблизно 25 590 доларів). Під капотом у нього розмістився двигун на – 2 літри, а йому допомагає звичайна та надійна АКПП на 6 передач. В комплектації ви знайдете: давачі дощу та світла, підігрів сидінь, задні парктроніки та камера заднього виду. Досить непоганий автомобіль за досить демократичний цінник. Тим паче, що авто отримало новий цікавий дизайн.

kia.ua

Ще один цікавий автомобіль – Mazda CX3. За нього треба заплатити 738 700 грн (приблизно 26 300 доларів). Під капотом у нього атмосферний двигун – на 2 літра з традиційним автоматом. Комплектація непогана: давачі світла та дощу, підігрів сидінь та досить непогана медіасистема. Також, ці автомобілі доволі надійні та комфортні.

https://auto.ironhorse.ru

І наостанок розглянемо популярний корейський кросовер – Hyundai Tucson. За нього потрібно викласти 757 800 грн (приблизно 27 050 доларів). Під капотом у нього традиційний двигун – на 2 літри та звичайна АКПП на 6 передач, звісно зірок з неба вона не збирає, але дуже надійна. Не забувайте про дуже футуристичний дизайн машини, за ці гроші ви отримуєте багато стилю, непогану комплектацію та надійність.

https://topruscar.ru

Нагадаємо, про те, яке авто придбати замість кросовера Mitsubishi Outlander: найцікавіші варіанти на українському ринку.