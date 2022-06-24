Яку нестандартну автомобільну техніку застосовують ЗСУ на фронті: фото

Бійці Збройних сил України вміють нещадно нищити ворога на будь-якому транспортному засобі.
Так, в розпорядженні українських військових є досить нестандартна автомобільна техніка, яку вони вправно використовують задля знищення російських окупантів.
Про це повідомляє Auto-Consulting.
Бійці 93 бригади "Холодний Яр" показали, яку вони використовують техніку на фронті. Армія змінюється, не чекаючи розпоряджень згори. Бійці, разом з волонтерами, імпровізують, втілюють різні технічні задумки і це дає свій результат.
Ця війна показала, що воювати можна не тільки стандартними бойовими машинами. А інколи, легкі, швидкі багі стають у пригоді, коли потрібно швидко проскочити до позицій.
Квадроцикли також стали справжніми помічниками на фронті. Вони проїдуть там, де не завжди пройде важкий автомобіль. Коли потрібно швидко діставити бойовий розрахунок, операторів БПЛА або гранатометника на нову позицію - це саме справа для квадроциклу.
4-вісьна амфібія може легко штурмувати водойми, підійти до супротивника з того боку, де він не чекає, а інколи і допоможе доставити боєкомплект у оточені, або евакуювати поранених. . Такий транспорт цінують і розвідники, і бойові розрахунки, і медики. Фактично, це сучасний аналог ТПК ЛуАЗ-967, якого вже не має на озброєнні ЗСУ. Але, такі амфібії ARGO Aurora 850 Huntmaster з успіхом їх замінюють.
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