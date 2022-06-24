Яку нестандартну автомобільну техніку застосовують ЗСУ на фронті: фото

Бійці Збройних сил України вміють нещадно нищити ворога на будь-якому транспортному засобі.

Так, в розпорядженні українських військових є досить нестандартна автомобільна техніка, яку вони вправно використовують задля знищення російських окупантів.

Про це повідомляє Auto-Consulting.

Бійці 93 бригади "Холодний Яр" показали, яку вони використовують техніку на фронті. Армія змінюється, не чекаючи розпоряджень згори. Бійці, разом з волонтерами, імпровізують, втілюють різні технічні задумки і це дає свій результат.

Ця війна показала, що воювати можна не тільки стандартними бойовими машинами. А інколи, легкі, швидкі багі стають у пригоді, коли потрібно швидко проскочити до позицій.

Фото: Auto-consulting

Квадроцикли також стали справжніми помічниками на фронті. Вони проїдуть там, де не завжди пройде важкий автомобіль. Коли потрібно швидко діставити бойовий розрахунок, операторів БПЛА або гранатометника на нову позицію - це саме справа для квадроциклу.

Фото: Auto-consulting

4-вісьна амфібія може легко штурмувати водойми, підійти до супротивника з того боку, де він не чекає, а інколи і допоможе доставити боєкомплект у оточені, або евакуювати поранених. . Такий транспорт цінують і розвідники, і бойові розрахунки, і медики. Фактично, це сучасний аналог ТПК ЛуАЗ-967, якого вже не має на озброєнні ЗСУ. Але, такі амфібії ARGO Aurora 850 Huntmaster з успіхом їх замінюють.

Фото: Auto-consulting

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