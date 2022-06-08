ЄС передав українським правоохоронцям майже 100 автомобілів

Європейський Союз завершив постачання 90 автомобілів органам системи внутрішніх справ та Офісу генерального прокурора України на загальну суму близько 2 млн євро.

Країни ЄС продовжують постачати в Україну транспортні засоби. Більша їх частина вирушає на потреби ЗСУ. Але цього разу машини призначаються для поліцейських, прикордонників та прокурорів.

Про це йдеться в пресслужбі представництва ЄС в Україні.

Зазначається, що цей транспорт підвищить мобільність правоохоронців та покращать якість щоденних послуг, що надаються громадянам.

"За час повномасштабної війни Нацполіція втратила понад 1 000 автомобілів. Це також є актуальним для Прикордонної служби, рятувальників, Нацгвардії та інших установ системи Міністерства внутрішніх справ України. Сьогодні ми маємо величезну потребу в автомобілях для проходження складних територій", – заявила заступниця очіьниця МВС Мері Акопян.

Чиновниця зазначила, що це найбільша партія автомобілів із початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України, яка адресована саме правоохоронцям. Не слід забувати, що співробітники поліції та інших відомств беруть безпосередню участь у розслідуванні військових злочинів та першими реагують на надзвичайні ситуації. До того ж вони беруть участь у розмінуванні територій та багатьох інших операціях.

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