ЄС запровадив нові правила використання українського посвідчення водія: що відомо

Євросоюз встановив правила щодо українського водійського посвідчення, які розширюють можливості його використання.

Так, новий Регламент встановлює спеціальні правила щодо протермінованих, втрачених або викрадених українських посвідчень водія.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Зазначається, що відтепер у ЄС можна:

користуватися українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом, а не лише впродовж 6 місяців;

користуватися українським посвідченням водія старого зразка, яке оформлене лише кирилицею і не має терміну дії, без необхідності мати додатково завірений переклад або міжнародне посвідчення водія;

користуватися українським посвідченням водія навіть у разі закінчення терміну його дії, що є актуальним для посвідчень виданих вперше з терміном дії 2 роки;

отримати тимчасове (на період перебування під захистом) посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення водія без складання іспитів, без проходження медичної перевірки — достатньо тільки проведення перевірки дійсності отриманого в Україні права на керування.

Фото: Головний сервісний центр МВС України

Ці зміни стосуються лише осіб, які користуються тимчасовим або належним захистом в країнах ЄС.

Новий Регламент передбачає для компетентних органів країн ЄС можливість перевірки чинності українського посвідчення водія за допомогою порталу «Дія» та онлайн-сервісу перевірки документів на сайті Головного сервісного центру МВС, який також має англомовну версію.

Нові правила були запропоновані Європейською Комісією 21 червня, ухвалені Парламентом минулого тижня та Радою ЄС 18 липня. Вони набувають чинності через п’ять днів після публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.

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