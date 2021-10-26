"Євробляхи" почали вивозити з України на продаж до ЄС: чому та яких авто це стосується

"Євробляхи" почали вивозити з України на продаж до ЄС: чому та яких авто це стосується

Пільгове розмитнення подібних машин завершується 11 листопада.

Із України на продаж до Європи почали вивозити деякі автомобілі на європейській реєстрації.

Про це повідомляє "АвтоЄвроСила".

Зазначається, що йдеться про гібридні машини, які переправляють до Литви для подальшого продажу. Так, подібні авто не можна розмитнити за пільговими умовами, що діють в Україні до середини листопада 2021 року. Водночас розмитнення за повною вартістю є економічно недоцільним. Тому тисячі автовласників потрапили в "замкнене коло".

Якщо залишити гібридну "євробляху" в Україні, власника оштрафують на 170 тисяч грн або конфіскують транспорт після закінчення пільгового періоду. Тому брокери готуються до масового вивезення проблемних авто, які, до того ж, не мають ні європейської страховки, ні діючого техогляду.

"Ситуація ускладнюються "капризами" митників на кордоні, які не хочуть випускати автомобілі зі сплатою штрафу 8 500 грн, а одразу складають протокол на 170 тисяч грн і затримують авто", - йдеться в повідомленні.

Послуги брокерів із вивезення таких авто для продажу в ЄС коштують тисячу доларів. За цю ціну вони гарантують захист власника від 170 тисяч грн штрафу (за умови сплати 8 500 грн на митниці) та продаж гібрида у Литві за максимально можливою ціною.

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення дається 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Додамо, що пільгове розмитнення автомобілів на європейській реєстрації завершується 11 листопада .

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