З Києва до Одеси усього за дві години: в Україні запустили аеротаксі

З Києва до Одеси усього за дві години: в Україні запустили аеротаксі

Та треба зазначити, що такий переліт буде не з дешевих.

Подорож з Києва до Одеси тепер займе усього 2 години і все це не перевищуючи дозволену швидкість. І це зовсім не фантастика. Все це можливо, якщо ви скористаєтесь першим в Україні аеротаксі.

Як працює нова система дізнавалися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Ця програма реалізовується вже впродовж 11 років. І в кінцевому результаті ми на сьогоднішній день маємо декілька літальних апаратів. Загалом - це двухмоторний літак на чотири місця.

Презентований V-24 - виготовлений в Україні. Літак розганяється до 310 кілометрів за годину і без дозаправок може подолати 1350 кілометрів. Тобто фактично - дістатися від сходу до заходу країни. Утім - з весни поки літатиме за одним маршрутом.

Звісно, літак отримав всі необхідні ліцензійні документи для того, щоб виконувати польоти і стати так званим аеротаксі. Поки, це буде аеротаксі маршрутом Одеса-Київ, Київ-Одеса.

Коштуватиме політ у обидва кінці - від 300 до 400 доларів з пасажира. Це дорожче - ніж летіти великим літаком. Утім і немає необхідності чекати всіх пасажирів та реєструвати багаж. Водночас - всі пасажири можуть почувати себе у повній безпеці.

За умови, якщо один двигун літака перестає працювати, це зовсім не вплине на його роботу. І це не пусті слова, інженери перевіряли усі можливі варіанти і будь-якому випадку ніхто не постраждав.

Якщо послуга користуватиметься попитом - то компанія готова збільшити кількість своїх "повітряних маршруток" і запустити нові напрямки польотів.

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