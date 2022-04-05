За яких обставин правоохоронці мають право зупиняти українських водіїв на блокпостах

За яких обставин правоохоронці мають право зупиняти українських водіїв на блокпостах

Для того, щоб розпочати перевірку, є спеціально встановлена законом процедура.

З того моменту, як розпочалася війна, дістатися з точки “А” до точки “Б” вже не так просто. Щоб просто поїхати до улюбленого магазину, треба пройти велику кількість блокпостів та витратити чимало часу.

Процес проїзду та рівень перевірок може дуже відрізнятися. Десь можуть просто пропустити, десь перевірити документи, а іноді і взагалі провести повний огляд авто та речей. Та далеко не завжди на ці дії мають право. Про це повідомляє видання Дорожній Адвокат.

Для того, щоб ваш автомобіль зупинили, є певні законні обставини:

порушення правил дорожнього руху;

очевидні ознаки несправності транспортного засобу;

інформація про причетність водія чи пасажирів транспортного засобу до скоєння ДТП чи адміністративного правопорушення;

транспортний засіб перебуває у розшуку;

опитування водія та пасажирів щодо обставин ДТП або злочину, свідками якого вони були;

допомога іншим учасникам дорожнього руху;

необхідність заборони чи обмеження руху транспорту;

небезпечне кріплення великогабаритного вантажу;

встановлення синіх, червоних або зелених маячків (мигалок) без документів;

проїзд транспортних засобів через блокпости та КПП.

Перевірка документів, в яких підтверджується громадянство або особливий статус запроваджується в таких випадках:

якщо людина схожа на того, хто перебуває в розшуку або зник безвісти;

якщо є підстави вважати, що людина вчинила злочин або має намір його вчинити;

якщо людина перебуває в режимному об’єкті;

якщо людина має зброю, боєприпаси або наркотичні речовини;

якщо людина перебуває у місці злочину, ДТП чи надзвичайної події;

якщо людина порушила відповідні заборони у місці, де запроваджено режим воєнного стану.

Під час зупинки, при певних обставинах можуть провести огляд багажника:

достатніх підстав вважати, що в автомобілі знаходиться порушник або людина, яку утримувати насильно;

якщо у транспортному засобі є речі, використання яких заборонено чи обмежено;

якщо речі, які знаходяться в автомобілі, мають відношення до злочину.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні запрацював новий сервіс для перевірки водіїв, який значно пришвидшує проходження блокпостів.

Читайте також:

Водійське посвідчення під час воєнного стану можна відновити без медичної довідки