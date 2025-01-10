Заборона на використання певних літер у номерних знаках: що відомо про правила

Номерні знаки автомобілів – це не лише засіб реєстрації, а й важливий елемент, що відображає культурні та політичні реалії кожної країни. Правила їх складу, включно з літерами й цифрами, можуть суттєво відрізнятися залежно від місця. В Україні діють обмеження на використання літер Z та V.

Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

У квітні 2023 року було ухвалено постанову, яка забороняє використання літер Z та V в індивідуальному номерному знаку, що має натяк на символіку воєнного російського вторгнення на територію України. Ці літери не можна використовувати ані окремо, ані в складі слів кирилицею, замінюючи З, С, В, Ф. Метою цього обмеження є уникнення використання символіки, пов’язаної з агресією та політичними ідеологіями, що мають негативні асоціації.

Подібні обмеження є і в інших країнах. Наприклад, у Франції номерні знаки мають чітку структуру: чотири літери, три цифри і дефіси між ними (наприклад, AB-123-CD). Однак є обмеження на використання літер, зокрема заборонено вживати I, O та U. Як повідомляє видання Lʼautomobiliste, це пов'язано з тим, що ці літери можуть бути схожими на цифри: I – на одиницю, O – на нуль, а U – на V. Крім того, заборонено використовувати комбінацію літер SS, оскільки вона асоціюється з нацистською організацією Schutzstaffel. За французьким Кримінальним кодексом, використання символів, що нагадують злочинні організації, карається кримінальним покаранням.

Нагадаємо, страхування авто суттєво здорожчає від 1 січня.

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