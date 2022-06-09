Закарпатські митники відібрали у водія вантажівку через незаконне перевезення понад 400 пачок цигарок

Через майже пів тисячі пачок цигарок прихованих від митників, закарпатський перевізник втратив вантажний тягач вартістю майже 400 тисяч грн.

Це сталося на митному посту "Дякове-автомобільний" Закарпатської митниці, що на українсько-румунському кордоні.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Зазначається, що під час проходження митного контролю 32-річний закарпатський перевізник надав товаросупровідні документи на перевезення товару "тверде пальне". Усно заперечив про наявність будь-яких інших товарів, прихованих у вантажівці.

Утім, під час поглибленого огляду транспортного засобу інспектори виявили приховані від митного контролю 405 пачок сигарет з фільтром. Частина тютюнових виробів знаходилася у дверцях тягача у конструктивних пустотах за декоративною обшивкою, решта – у спальному місці тягача, також за декоративною обшивкою.

"Відносно водія складено протокол про порушення митних правил за ч.1 статті 483 МКУ. Приховані 405 пачок сигарет та вантажний тягач марки "MAN" моделі "TGA" (2007 р.в.), оцінений у 390 тис грн., вилучено до рішення суду", - йдеться в повідомленні.

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