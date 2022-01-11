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Замість штрафів – бали: українських водіїв хочуть по-новому карати за порушення ПДР

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Замість штрафів – бали: українських водіїв хочуть по-новому карати за порушення ПДР

УНІАН

Водночас пропонують залишити і грошові штрафи.

Замість штрафів – бали. Українських водіїв хочуть по-новому карати за порушення ПДР. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 11 січня.

Так, у документі, опублікованому на сайті українського парламенту, зазначено, що порушникові протягом року нараховуватимуть бали. Коли він набере 12 за рік – його позбавлять водійського посвідчення. Бали будуть нараховуватися за схемою. Так, за непристебнутий ремінь безпеки – один бал. А за перевищення швидкості, наприклад, 5 балів. 

Водночас пропонують залишити і грошові штрафи. Рішення про анулювання водійського посвідчення ухвалюватиме уповноважений Нацполіції. Щоб повернути права потрібно буде заново складати теоретичний і практичний іспити.

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