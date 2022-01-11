Водночас пропонують залишити і грошові штрафи.
Замість штрафів – бали. Українських водіїв хочуть по-новому карати за порушення ПДР. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 11 січня.
Так, у документі, опублікованому на сайті українського парламенту, зазначено, що порушникові протягом року нараховуватимуть бали. Коли він набере 12 за рік – його позбавлять водійського посвідчення. Бали будуть нараховуватися за схемою. Так, за непристебнутий ремінь безпеки – один бал. А за перевищення швидкості, наприклад, 5 балів.
Водночас пропонують залишити і грошові штрафи. Рішення про анулювання водійського посвідчення ухвалюватиме уповноважений Нацполіції. Щоб повернути права потрібно буде заново складати теоретичний і практичний іспити.
Читайте також:
- Як зміниться в Україні життя водіїв у 2022 року: техогляд, штрафи, купівля авто
- Як контролювати швидкість автомобіля та не отримати "лист щастя" за перевищення
- Забрати авто зі штрафмайданчика можна за кілька хвилин: що для цього потрібно