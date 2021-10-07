Занизив вартість на 45%: митники затримали преміальну "євробляху" за понад 2,3 млн гривень

Занизив вартість на 45%: митники затримали преміальну "євробляху" за понад 2,3 млн гривень

Автомобіль тепер можуть конфіскувати.

Львівські митники виявили порушення в оформленні автомобіля Mercedes-Benz S350 2020 року випуску.

Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці відомства.

Зазначається, що цю машину було ввезено через пункт пропуску "Шегині – Медика" зі сторони Польщі.

"Як підставу для пропуску на митну територію України, а також митного оформлення, власник авто подав рахунок-фактуру, в якому заявлена ціна становила 44 200 євро, або 1млн 457 тис грн. Аналіз цін на аналогічні транспортні засоби показав, що ціну занижено приблизно на 45%.

Відповідно, митники скерували запит до компетентних органів Німеччини. Відтак, у відповіді було вказано, що вартість автомобіля – 71 590 євро, або, згідно з курсом Нацбанку, 2млн 361 тис. гривень.", - йдеться в повідомленні.

На думку митників, громадянин України вчинив протизаконні дії. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Відповідальність за вказане правопорушення передбачає штраф у розмірі вартості авто та його конфіскацію.

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