Заправитися автогазом в Україні стає все дорожче: як АЗС змінили його ціну

Блакитне пальне продовжує бити рекорди.
Українські мережі АЗС протягом тижня, від 1 до 8 жовтня, скорегували вартість автогазу.
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr. Зазначається, що середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС підвищилася на 29 коп./л, до 18,11 грн/л.
На АЗС OKKО і WOG вартість автогазу виросла в середньому на 50 коп./л, до 18,99 грн/л і 18,98 грн/л. Автогаз на станціях SOCAR здорожчав на 25 коп./л, до 18,73 грн/л.
СВГ на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto здорожчав у середньому на 31 і 46 коп./л, до 18,21 до грн/л і 18,44 грн/л відповідно. У мережі UPG за тиждень ціна зросла на 50 коп./л – до 18,29 грн/л.
KLO і "Авантаж 7" підняли ціни на 20 коп./л і 50 коп./л, до 18,39 грн/л і 17,55 грн/л відповідно. Такі мережі як "Паралель", Glusco, BVS, SunOil, Marshal, "Автотранс" та інші підняли ціни на 10-50 коп./л.
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