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Завдяки російським машинокомплектам: ЗАЗ різко наростив виробництво автомобілів 2021 року

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Завдяки російським машинокомплектам: ЗАЗ різко наростив виробництво автомобілів 2021 року

Перший Запорізький

Також суттєво зросли показники випуску автобусів.

Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) різко збільшив виробництво легкових машин за підсумками 2021 року.

Про це повідомляють дані "Укравтопрому".

Так, минулого року з конвеєрів ЗАЗ зійшли 3 866 одиниць легкових авто, тобто на 373,8% більше, ніж роком раніше (816, прим.). Автобусів ЗАЗ випустили 129, що майже вдвічі більше, ніж у 2020 році (69). Таким чином завод повернув собі лідерство в автопромі України.

Загалом, за 2021 рік ЗАЗ суттєво збільшив обсяги виробництва. Підприємство випустило 3 995 автотранспортних засобів, тобто у 4,5 рази більше, ніж у 2020 році.

Водночас у січні зафіксований спад у виробництві – зібрали на 12% менше автотранспортних засобів, ніж у листопаді.

Нагадаємо, ЗАЗ минулого року збирав кросовери Renault Arkana, KIA Rio та Rio X, а також автомобілі LADA (Granta, Largus, Vesta та XRay).

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