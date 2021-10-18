ЗАЗ може запустити у виробництво "спрощену" версію російського автомобіля

ЗАЗ може запустити у виробництво "спрощену" версію російського автомобіля

Ця модель є найдоступнішою новою машиною на українському ринку.

Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) може налагодити випуск "спрощеної" версії російського автомобіля - LADA Granta.

За інформацією AmperCar, це буде ультрабюджетна версія, в якій не буде майже жодних сучасних опцій. Аналогічні варіанти раніше були створені для моделей Vesta і Xray.

Зазначається, що нову базову комплектацію назвуть Classic Light, і від звичайної версії Classic збірка буде відрізнятися відсутністю кондиціонера, динаміків аудіосистеми, відповідної проводки та антени. Ці доробки дозволять знизити вартість машин і підняти їхню ринкову привабливість на ринку України.

Додамо, що LADA Granta – найдоступніше нове авто на українському ринку. Ціни на автомобіль в комплектації Standart з 1,6-літровим бензиновим двигуном на 87 к.с. та 5-швидкісною МКПП починаються від 240 018 грн.

Найдорожча версія LADA Granta в кузові ліфтбек та комплектації Luxe має у своєму оснащенні 1,6-літровий бензомотор потужність 98 кінських сил та 4-швидкісну автоматичну трансмісію коштує 308 280 грн. Серед найближчих її конкурентів – узбецький седан Chevrolet Cobalt та компактний китайський кросовер Chery Tiggo 2.

Додамо, що на українському сайті LADA виконання Classic Light поки не з'явилося.

Раніше ТСН.Авто розповідав про те, що ЗАЗ найближчим часом може розпочати випуск нових версій KIA Rio.

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