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ЗАЗ найближчим часом може розпочати випуск нових версій KIA Rio

ЗАЗ найближчим часом може розпочати випуск нових версій KIA Rio

Модель матиме нову емблему.

Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) найближчим часом може розпочати випуск оновлених версій KIA Rio Sedan та KIA Rio X 2022 модельного року.

Про це повідомляє Autoportal.

Зазначається, що рестайлинговий варіант цих моделей відрізняється новою емблемою KIA. Тепер у неї великі літери зі злитими написанням і немає овалу.

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Крім того, з'явилася нова, топова комплектація Luxe AV. У неї, серед іншого, збільшений до 8 дюймів екран мультимедіа, камера заднього виду з динамічними лініями розмітки, різний комплекс корисних сервісів. Виконання доступно для обох машин з 1,6-літровим 123-сильним двигуном, який може працювати в парі з 6-ступінчастою "механікою" і 6-швидкісною АКПП.

Нарешті, на додаток до шести кольорів (темно-сірий білий, червоний, оранжевий, синій і темно-коричневий) додався ще один відтінок - бежевий металік.

Відзначимо, що ціни на дореформений седан Rio збирання ЗАЗ стартують від 427,9 тисяч грн, а крос-хетчбека Rio X - від 451,6 тисяч грн. У базі обидві моделі оснащуються 1,4-літровим мотором і "механікою".

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Раніше розповідалося про те, що ЗАЗ має намір істотно збільшити обсяг автовиробництва.

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