Зеленський підписав закон про повернення мита та оподаткування ПДВ на розмитнення авто та імпортні товари

Зеленський підписав закон про повернення мита та оподаткування ПДВ на розмитнення авто та імпортні товари

Президент України Володимир Зеленський поставив підпис під законом про повернення мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто.

Зазначимо, що 21 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі.

Про підписання закону Зеленським повідомив керівники податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Відновлення оподаткування імпорту пояснюють необхідністю наповнення державного бюджету та ліквідації надмірної конкурентної переваги проти продукції, що виробляється всередині країни. За час дії нульового розмитнення українські сім’ї заощадили близько 23,5 млрд грн. За весь час дії нульового розмитнення було ввезено 211 тисяч автомобілів.

Експерти прогнозують призупинку імпорту вживаних авто з-за кордону як мінімум на кілька місяців. Ввозити авто за повними ставками буде невигідно. Частково ситуацію може змінити, наприклад, запровадження розмитнення в “Дії”. Водночас законопроєкт передбачає скасування пенсійного збору на придбання електромобілів.

Отже, для безмитного імпорту автомобілів залишився лише один день, адже закон набуває чинності від 1 липня.

Додамо, що на початку квітня, а саме 9 числа, Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита під час розмитнення автомобілів. Закон про "нульове розмитнення" дозволяє без сплати податків ввозити до України транспортні засоби на час дії військового стану - поки що, це до 23 серпня.

Це було зроблено для того, щоб швидко доставити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб. А також, щоб відновити автопарк простих українців, чиї автомобілі були знищені у результаті бойових дій.